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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طريق مسدود.. تعرف على مصير رضا سليم مع الأهلي

رضا سليم
رضا سليم
حسن العمدة

شهدت الأيام الماضية أزمة داخل النادي الأهلي بشأن مصير رضا سليم حتى وقتنا هذا وما زالت المفاوضات معلقة.

وتلقى رضا سليم عدة عروض فى الفترة الماضية  من داخل مصر وخارجها ولكن اللاعب لم يحدد وجهته حتى الآن وما زال متمسكا بالاستمرار مع الأهلي.

ولا تزال الأزمة مستمرة قبل 48 ساعة على انتهاء فترة القيد المحلي.

شوبير يفجر مفاجأة بشأن عرض عبد القادر
 

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق حقيقة ما يتردد بشأن تقديم أحمد عبد القادر عرضا ماليا بقيمة 30 مليون جنيه للنادي الأهلي، مقابل الحصول على الاستغناء الخاص به.

وأكد شوبير خلال برنامجه الاذاعي  “انتشرت أخبار كثيرة عن أن أحمد عبد القادر عرض على الأهلي 30 مليون جنيه، للحصول على الاستغناء الخاص به، لكنني تواصلت بنفسي مع مسؤول داخل النادي، وأكد لي أن هذا الأمر لم يحدث لا من قريب أو بعيد”

وأضاف  أن الأهلي تلقى في وقت سابق، عرضا من نادي الحزم السعودي لضمه، وجرى التعامل مع الأمر باحترافية واحترام من جانب الإدارة.

رضا سليم المغربي رضا سليم النادي الأهلي الأهلي الدوري المصري

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