بيرسي تاو زملكاوي.. شوبير يوضح الحقيقة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حقيقة مفاوضات نادي الزمالك مع اللاعب جنوب أفريقي بيرسي تاو.



و قال شوبير في تصريحات اذاعية :"الزمالك لا يفاوض بيرسي تاو خالص، مش موجود في الحسابات خالص، وخدها مني الزمالك لن يضم لاعب فوق ال 30 سنة على الإطلاق، السياسة اللي عاملها جون إدوارد في نادي الزمالك الوحيد اللي إستثناء عبدالله السعيد نظراً لدوره الغير عادي مع الفريق".

واضاف :"آدم وناس لاعب السد القطري قالك محصلش بينا تواصل بين الزمالك والوكيل بتاعه، وعدي الدباغ هينتظم في التدريبات مع الزمالك اليوم".



عاد اسم بيرسي تاو يتردد بقوة للانضمام لنادي الزمالك خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الحالي.

وانتهى عقد بيرسي تاو مع نادي قطر القطري وهو ما يقربه أكثر للزمالك في صفقة مجانية.

دخل نادي كايزر تشيفز على خط المفاوضات مع بيرسي تاو لكن المؤشرات تؤكد اقتراب الجنوب إفريقي من الفارس الأبيض لتدعيم خط الهجوم.