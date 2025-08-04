خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا للجماهير بشأن بيرسي تاو

طرح الاعلامى خالد الغندور سؤالا للجماهير بشأن بيرسي تاو عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك .

وكتب الاعلامى خالد الغندور :"هو بيرسي تاو بعد ما رحل من قطر القطري لماذا لم يتعاقد حتي الأن مع اي نادي و باب القيد خلاص هيقفل في معظم دول العالم تفتكروا ليه".

تصدر الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الأهلي وقطر القطري السابق، عناوين الصحف ومحركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد ورود أنباء قوية عن اقترابه من الانتقال إلى نادي الزمالك في صفقة صيفية مرتقبة.

بيرسي تاو يقترب من الزمالك

وكشف الإعلامي خالد الغندور، في منشور عبر حسابه على "فيسبوك"، أن بيرسي تاو مرشح للعودة إلى الدوري المصري، دون أن يحدد وجهته القادمة، ما زاد التكهنات حول انضمامه المحتمل إلى القلعة البيضاء.

وافادت تقارير صحفية أن اسم بيرسي تاو طرح على طاولة إدارة الكرة من قِبل أحد وكلاء اللاعبين، عقب انتهاء تعاقده مع نادي قطر القطري.

ورغم القيمة الفنية الكبيرة لتاو، أبدت إدارة الزمالك تحفظات تتعلق بعامل السن، بالإضافة إلى المطالب المالية المرتفعة للنجم الجنوب أفريقي، والتي تمثل عائقا أمام إتمام الصفقة.

ترانسفير ماركت تؤكد الصفقة اقتربت بنسبة 99%

وفي تطور لافت، أشار موقع "ترانسفير ماركت"، المتخصص في الإحصاءات والانتقالات، إلى أن بيرسي تاو بات قريباً من ارتداء قميص الزمالك بنسبة 99%، في ظل حاجة الفريق الأبيض إلى تدعيم صفوفه بصفقة هجومية قوية بعد تعثر مفاوضاته مع اللاعب النيجيري تيدي أوكيري.