صفقة جديدة.. لاعب الأهلى السابق يقترب من الابيض| من هو؟

تصدر الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الأهلي وقطر القطري السابق، عناوين الصحف ومحركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد ورود أنباء قوية عن اقترابه من الانتقال إلى نادي الزمالك في صفقة صيفية مرتقبة.

بيرسي تاو يقترب من الزمالك

وكشف الإعلامي خالد الغندور، في منشور عبر حسابه على "فيسبوك"، أن بيرسي تاو مرشح للعودة إلى الدوري المصري، دون أن يحدد وجهته القادمة، ما زاد التكهنات حول انضمامه المحتمل إلى القلعة البيضاء.

وافادت تقارير صحفية أن اسم بيرسي تاو طرح على طاولة إدارة الكرة من قِبل أحد وكلاء اللاعبين، عقب انتهاء تعاقده مع نادي قطر القطري.

ورغم القيمة الفنية الكبيرة لتاو، أبدت إدارة الزمالك تحفظات تتعلق بعامل السن، بالإضافة إلى المطالب المالية المرتفعة للنجم الجنوب أفريقي، والتي تمثل عائقا أمام إتمام الصفقة.

ترانسفير ماركت تؤكد الصفقة اقتربت بنسبة 99%

وفي تطور لافت، أشار موقع "ترانسفير ماركت"، المتخصص في الإحصاءات والانتقالات، إلى أن بيرسي تاو بات قريباً من ارتداء قميص الزمالك بنسبة 99%، في ظل حاجة الفريق الأبيض إلى تدعيم صفوفه بصفقة هجومية قوية بعد تعثر مفاوضاته مع اللاعب النيجيري تيدي أوكيري.

وأكد الموقع أن تاو بات لاعباً حراً بعد نهاية عقده، ما يعزز فرص الزمالك في التوقيع معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

سيرة ذاتية حافلة بالإنجازات

ويعد بيرسي تاو واحداً من أبرز المحترفين الأجانب الذين مروا بالدوري المصري، حيث لعب بقميص الأهلي بين عامي 2021 و2023، وشارك في 109 مباريات، سجل خلالها 27 هدفاً وصنع 13 هدفاً آخر.

وخلال مشواره مع "الشياطين الحمر"، تُوج تاو بـ9 بطولات محلية وقارية، أبرزها دوري أبطال أفريقيا، والدوري المصري مرتين، والسوبر المحلي ثلاث مرات، إلى جانب برونزيتين في كأس العالم للأندية.

وكان اللاعب قد بدأ مسيرته مع ماميلودي صن داونز تحت قيادة بيتسو موسيماني، قبل أن يخوض تجارب احترافية في بلجيكا، ثم ينضم لاحقاً للأهلي، ومنها إلى الدوري القطري.

مفاوضات جادة ولكن بشروط

و بدأت الاتصالات بين وكلاء بيرسي تاو والزمالك منذ نهاية الموسم الماضي، لكن المطالب المالية للاعب لا تزال محل نقاش، خاصة أن راتبه السابق في الدوري القطري يُعد من الأعلى بين محترفي المنطقة.

وفي حال إتمام الصفقة، سيُعد بيرسي تاو أول لاعب في السنوات الأخيرة ينتقل من الأهلي إلى الزمالك، ولو بشكل غير مباشر، ما يضيف مزيداً من الإثارة على المشهد الكروي المصري.