قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علا شوشة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل خناقتها مع أم مكة
تعرف على تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم
مجلس الشيوخ 2025.. تجهيز 476 لجنة لاستقبال 3.8 مليون ناخب في المنيا
محافظ أسيوط: مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ جاهزة للتصويت
جامعة المنيا الأهلية تعلن موعد التقديم الإلكتروني ومصروفات الكليات
أسعار الذهب اليوم في مصر.. الجنيه يتخطى 36 ألفا
تعرف علي موعد عودة مصابي الأهلي للتدريبات
كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بديل بطاقة التموين
الفيدرالي الأمريكي يخفي اسم ترامب من قضية إبستين
الزمالك كلمة السر.. لماذا تصدر عدي الدباغ الترند؟
صلاة الاستخارة.. كيف تصليها وحكم تكرارها وهل لابد تري رؤية؟
الأهلي يصارع الوقت لحسم الملفات الصعبة .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

صفقة جديدة.. لاعب الأهلى السابق يقترب من الابيض| من هو؟

بيرسي تاو
بيرسي تاو
أمينة الدسوقي

تصدر الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الأهلي وقطر القطري السابق، عناوين الصحف ومحركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد ورود أنباء قوية عن اقترابه من الانتقال إلى نادي الزمالك في صفقة صيفية مرتقبة.

بيرسي تاو يقترب من الزمالك

وكشف الإعلامي خالد الغندور، في منشور عبر حسابه على "فيسبوك"، أن بيرسي تاو مرشح للعودة إلى الدوري المصري، دون أن يحدد وجهته القادمة، ما زاد التكهنات حول انضمامه المحتمل إلى القلعة البيضاء.

 وافادت تقارير صحفية  أن اسم بيرسي تاو طرح على طاولة إدارة الكرة من قِبل أحد وكلاء اللاعبين، عقب انتهاء تعاقده مع نادي قطر القطري.

ورغم القيمة الفنية الكبيرة لتاو، أبدت إدارة الزمالك تحفظات تتعلق بعامل السن، بالإضافة إلى المطالب المالية المرتفعة للنجم الجنوب أفريقي، والتي تمثل عائقا أمام إتمام الصفقة.

ترانسفير ماركت تؤكد الصفقة اقتربت بنسبة 99%

وفي تطور لافت، أشار موقع "ترانسفير ماركت"، المتخصص في الإحصاءات والانتقالات، إلى أن بيرسي تاو بات قريباً من ارتداء قميص الزمالك بنسبة 99%، في ظل حاجة الفريق الأبيض إلى تدعيم صفوفه بصفقة هجومية قوية بعد تعثر مفاوضاته مع اللاعب النيجيري تيدي أوكيري.

وأكد الموقع أن تاو بات لاعباً حراً بعد نهاية عقده، ما يعزز فرص الزمالك في التوقيع معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

سيرة ذاتية حافلة بالإنجازات

ويعد بيرسي تاو واحداً من أبرز المحترفين الأجانب الذين مروا بالدوري المصري، حيث لعب بقميص الأهلي بين عامي 2021 و2023، وشارك في 109 مباريات، سجل خلالها 27 هدفاً وصنع 13 هدفاً آخر.

وخلال مشواره مع "الشياطين الحمر"، تُوج تاو بـ9 بطولات محلية وقارية، أبرزها دوري أبطال أفريقيا، والدوري المصري مرتين، والسوبر المحلي ثلاث مرات، إلى جانب برونزيتين في كأس العالم للأندية.

وكان اللاعب قد بدأ مسيرته مع ماميلودي صن داونز تحت قيادة بيتسو موسيماني، قبل أن يخوض تجارب احترافية في بلجيكا، ثم ينضم لاحقاً للأهلي، ومنها إلى الدوري القطري.

مفاوضات جادة ولكن بشروط

و بدأت الاتصالات بين وكلاء بيرسي تاو والزمالك منذ نهاية الموسم الماضي، لكن المطالب المالية للاعب لا تزال محل نقاش، خاصة أن راتبه السابق في الدوري القطري يُعد من الأعلى بين محترفي المنطقة.

وفي حال إتمام الصفقة، سيُعد بيرسي تاو أول لاعب في السنوات الأخيرة ينتقل من الأهلي إلى الزمالك، ولو بشكل غير مباشر، ما يضيف مزيداً من الإثارة على المشهد الكروي المصري.

لاعب الأهلي بيرسي تاو نادي الزمالك الدوري المصري الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانيةلـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| منقوع بذور الشيا بالليمون سر الصحة والرشاقة.. رحلة أم مكة من بائعة فسيخ إلى تريند السوشيال ميديا

طريقة عمل الحلاوة الطحينية

طريقة عمل الحلاوة الطحينية في دقائق

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | علامات مبكرة للمياه الزرقاء على العين.. أعراض سرطان المثانة في المراحل الأولى والأخيرة

بالصور

بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد