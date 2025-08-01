صفقة الصيف المعقدة.. الزمالك لا يستسلم في سباق ضم حمدان

قال مصدر داخل نادي الزمالك، إن إدارة النادي ستعقد اجتماع حاسم مع مسؤولي بتروجيت، خلال الأيام المقبلة، في محاولة أخيرة لحسم ملف انتقال لاعب الوسط حامد حمدان، إلى صفوف الفريق.

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة طويلة من المفاوضات والبيانات، جعلت الصفقة من أكثر الملفات إثارة للجدل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب المصدر، فإن الزمالك أبلغ اللاعب بأنه لا يزال ضمن أولويات النادي، وأن الإدارة لم تفقد الأمل في التوصل إلى اتفاق نهائي مع بتروجيت، رغم العقبات المالية التي عطّلت الصفقة سابقًا.

وأكد أن ذلك يأتي بالتزامن مع رغبة واضحة من حامد حمدان، في ارتداء قميص الزمالك، إذ يرى أن انتقاله للنادي يمثل خطوة مهمة في مسيرته الكروية.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة المنتظرة، مناقشة التفاصيل النهائية الخاصة بالقيمة المالية، وطريقة السداد، بالإضافة إلى بعض البنود المتعلقة بحقوق الناديين في حالة إعادة بيع اللاعب مستقبلًا.

ويعد حامد حمدان من أبرز اللاعبين في مركز الوسط بالدوري المصري، بعدما قدم موسما مميزا مع بتروجيت، جذب خلاله أنظار عددا من الأندية.