أعرب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، اليوم /الجمعة/ عن سعادته باستضافة أعمال القمة الثانية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في بروكسل، متمنيا أن تكلل أعمال هذه القمة بالنجاح.

وقال كوستا - في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"- إن الإنجازات التي تحققت منذ القمة السابقة بدأت تسهم بالفعل في تحسين حياة المواطنين ودعم قطاع الأعمال، مشيرا إلى أنهم يتطلعون اليوم إلى البناء على هذه المكتسبات ومواصلة تحقيق المزيد من التقدم.

وأضاف كوستا أنهم سيعملون على تعزيز الفرص المتاحة أمام الشباب للعيش والعمل والدراسة في المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وتيسير تنقلهم بين الجانبين، وتعزيز التبادل التجاري، وربط أسواق الكربون الخاصة بهما، وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك بشأن الأزمة الأوكرانية وغيرها من التحديات العالمية، بالإضافة إلى تعميق الشراكة بين الجانبين في مجالي الأمن والدفاع.