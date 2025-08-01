الإصابة تحرم الزمالك من صفقته الجديدة في الجولة الأولى من الدوري

تأكد غياب أحمد ربيع، لاعب نادي الزمالك الجديد، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 8 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

ويأتي غياب اللاعب بعد تعرضه لإصابة قوية خلال تدريبات الفريق التي أقيمت الأربعاء الماضي، قبيل المباراة الودية أمام غزل المحلة.

وأظهرت الفحوصات الطبية إصابة اللاعب بـتمزق في العضلة الأمامية، ما يستدعي خضوعه لبرنامج تأهيلي خاص، يمتد لعدة أسابيع، قبل العودة للمشاركة في المباريات.

وكان أحمد ربيع يستعد لتسجيل ظهوره الأول مع الزمالك خلال فترة الإعداد الحالية، إذ يعول عليه المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا كأحد العناصر الجديدة التي يمكن أن تُحدث إضافة في خط الوسط، بعد تألقه مع فريقه السابق.

يذكر أن الزمالك أبرم حتى الآن 8 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار خطة الإدارة لتدعيم الفريق استعدادًا للموسم الجديد. وضمت القائمة كلًا من: المهدي سليمان، الأنجولي شيكو بانزا، عمرو ناصر، أحمد شريف، آدم كايد (فلسطين)، عبد الحميد معالي (المغرب)، أحمد ربيع، محمد إسماعيل.