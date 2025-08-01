قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علا شوشة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل خناقتها مع أم مكة
تعرف على تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم
مجلس الشيوخ 2025.. تجهيز 476 لجنة لاستقبال 3.8 مليون ناخب في المنيا
محافظ أسيوط: مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ جاهزة للتصويت
جامعة المنيا الأهلية تعلن موعد التقديم الإلكتروني ومصروفات الكليات
أسعار الذهب اليوم في مصر.. الجنيه يتخطى 36 ألفا
تعرف علي موعد عودة مصابي الأهلي للتدريبات
كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بديل بطاقة التموين
الفيدرالي الأمريكي يخفي اسم ترامب من قضية إبستين
الزمالك كلمة السر.. لماذا تصدر عدي الدباغ الترند؟
صلاة الاستخارة.. كيف تصليها وحكم تكرارها وهل لابد تري رؤية؟
الأهلي يصارع الوقت لحسم الملفات الصعبة .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الإصابة تحرم الزمالك من صفقته الجديدة في الجولة الأولى من الدوري

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

تأكد غياب أحمد ربيع، لاعب نادي الزمالك الجديد، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 8 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

ويأتي غياب اللاعب بعد تعرضه لإصابة قوية خلال تدريبات الفريق التي أقيمت الأربعاء الماضي، قبيل المباراة الودية أمام غزل المحلة. 

وأظهرت الفحوصات الطبية إصابة اللاعب بـتمزق في العضلة الأمامية، ما يستدعي خضوعه لبرنامج تأهيلي خاص، يمتد لعدة أسابيع، قبل العودة للمشاركة في المباريات.

وكان أحمد ربيع يستعد لتسجيل ظهوره الأول مع الزمالك خلال فترة الإعداد الحالية، إذ يعول عليه المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا كأحد العناصر الجديدة التي يمكن أن تُحدث إضافة في خط الوسط، بعد تألقه مع فريقه السابق.

يذكر أن الزمالك أبرم حتى الآن 8 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار خطة الإدارة لتدعيم الفريق استعدادًا للموسم الجديد. وضمت القائمة كلًا من: المهدي سليمان، الأنجولي شيكو بانزا، عمرو ناصر، أحمد شريف، آدم كايد (فلسطين)، عبد الحميد معالي (المغرب)، أحمد ربيع، محمد إسماعيل.

أحمد ربيع الزمالك غزل المحلة يانيك فيريرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانيةلـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يتابع نتائج وجهود 29 زيارة نفذها التفتيش المالي

ختام مبادرة "بناء" بالأقصر لدعم قضايا الأسرة والمجتمع

ختام مبادرة "بناء" بالأقصر لدعم قضايا الأسرة والمجتمع

حفل جنيفر لوبيز

جنوب سيناء خلال 24 ساعة.. آلاف الحضور في حفل جنيفر لوبيز بشرم الشيخ.. وتفاصيل مقترح منطقة حرة

بالصور

بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد