خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن بيرسي تاو

كشف الإعلامي خالد الغندور عن مصير اللاعب الجنوب بيرسي تاو مع الدوري المصري خلال الموسم المقبل.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: “بيرسي تاو مرشح للعودة مرة أخري للدوري المصري”.

وكشف مصدر مطلع بنادي الزمالك، عن حقيقة وجود مفاوضات رسمية من قبل النادي مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو، جناح فريق قطر القطري السابق، ولاعب الأهلي الأسبق، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر، أنه تم عرض اسم اللاعب على مسؤولي النادي عن طريق أحد وكلاء اللاعبين، في ظل عدم ارتباطه بعقد مع أي فريق في الفترة الحالية.

وأوضح المصدر ، أن مسؤولي الأبيض تحفظوا على فكرة التعاقد مع اللاعب بسبب عاملي السن والمقابل المادي الذي يحصل عليه بيرسي تاو في الموسم.