الشباب السعودي يحسم مصير عبد الرزاق حمد الله

حسم نادي الشباب السعودي، مصير نجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله، في الموسم الجديد (2025-2026).

وقال مصدر بالشباب لصحيفة “الرياضية” السعودية: “حمد الله مستمر مع الشباب، والإدارة لا تمانع استمراره مع الفريق في الفترة الحالية”.

وكان حمد الله انضم إلى الهلال على سبيل الإعارة للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، حيث خاض 15 دقيقة فقط.

كما ارتبط المهاجم المغربي بالانضمام إلى صفوف الاتفاق هذا الصيف، لكن الصفقة تعطلت بسبب الشروط المالية للاعب، بحسب تقارير صحفية.

خلال أيام.. عرضان رسميان من الدوريين السعودي والفرنسي لضم إمام عاشور

في سياق آخر، كشف آدم وطني، وكيل اللاعبين، عن اقتراب وصول عروض احترافية لإمام عاشور، لاعب النادي الأهلي.

وقال وطني، وكيل إمام عاشور، في تصريحات: "سنجلب عرضين رسميين من الدوريين السعودي والفرنسي خلال أيام لإمام عاشور".