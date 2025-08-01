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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد بن نافل.. فهد الخنيني ينسحب من سباق انتخابات الهلال السعودي

فهد الخنيني
فهد الخنيني

أعلن رجل الأعمال السعودي فهد بن عبد الله الخنيني، انسحابه من الترشح على مقعد الرئيس في انتخابات الهلال السعودي.

يأتي ذلك، بعد إعلان فهد بن نافل، رئيس الهلال الحالي، عدم خوض الانتخابات المقبلة، والاكتفاء بما قدمه للزعيم.

بيان الخنيني

وقال الخنيني في بيان: "لقد تشرفت بتقديم ملف ترشحي لرئاسة مجلس إدارة مؤسسة الهلال الغير ربحية انطلاقاً من إيماني العميق بقدرتي "مع فريق عمل طموح" على المساهمة في تطوير هذا الكيان الكبير وتحقيق تطلعات جماهيره العريضة، ومواصلة مسيرته المضيئة في منصات التميز".

وأضاف" "جاءت هذه الخطوة بدافع الرغبة الصادقة في خدمة الهلال من موقع المسؤولية، مدعوماً برؤية واضحة ومبادرات نوعية، وخبرة إدارية يمكن توظيفها لصالح "شركة الهلال غير الربحية" في مراحلها الجديدة".

وتابع: “ وبعد معرفتي بترشح صاحب السمو الأمير نواف بن سعد (الرجل الذي يملك سجلاً حافلاً من التجربة والإنجاز) لرئاسة مجلس الإدارة، ونظراً لما يمثله سموه من قيمة إدارية كبيرة وخبرة متراكمة، فقد قررت عدم الاستمرار في سباق الترشح، وفضلت دعم الأمير نواف بن سعد ليواصل العطاء ويقود المرحلة القادمة، واضعاً خبرتي وإمكاناتي في خدمة الهلال عبر أي موقع يساهم في رفعة الكيان واستقراره”.

وختم: “أتمنى لسمو الأمير نواف التوفيق ولجماهير الهلال مستقبلاً يليق بتاريخه وطموحاته، وسأبقى كما كنت دوماً محباً للهلال، وداعماً لكل من يعمل بإخلاص لأجل رفعته”.

الخنيني الهلال فهد بن نافل

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