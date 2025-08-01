غدر بالتاريخ اللي صنعه.. لاعب الأهلي السابق يهاجم محمد فضل

وجه محمد جودة، لاعب الأهلي السابق، رسالة شديدة اللهجة لمحمد فضل بعد انتقاده لمسئول عقد مارسيل كولر المدير الفني السابق للقلعة الحمراء.

ونشر محمد جودة فيديو لـ محمد فضل خلال حديثه عن أزمة كولر، عبر حسابه على فيسبوك، وكتب: “بعض الناس، النادي الأهلي كان ليه (فضل) كبير عليهم، سواء وهم لاعبين أو حتى بعد الاعتزال لما فتح لهم بابه واحتضنهم إدارياً وفنياً، لكن لما خرجوا من المنظومة، اختاروا يكونوا خصوم مش نقاد”.

وتابع: “الأمانة والانتماء مش بيخلصوا بخروجك من الباب، بالعكس بيبانوا وقتها أكتر، اللي ينسى الجميل ويفشي أسرار بيته، ويتحول لمعارض دائم، وبعدين لما يمسك منصب رسمي يشتغل ضد النادي اللي صنع اسمه، ده مش ناقد.. ده شخص اختار يغدر بالتاريخ اللي صنعه”.

وأضاف: “النقد البناء مقبول، والاختلاف الصحي مطلوب.. لكن هدم الكيان اللي قدم لك كل شيء، ده اسمه نكران للجميل، الأهلي لا يضره خروج شخص، لكن الشخص هو اللي يخسر كتير لما يخرج من الأهلي ويجعل خروجه لخصومة واضحة”.