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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زوجة إبراهيم شيكا: كل من ظلمني خصيمي ليوم الدين.. ورفعت قضية لرب السماء

شيكا
شيكا
منار نور

خرجت زوجة اللاعب الراحل إبراهيم "شيكا" عن صمتها، لتوجه رسالة مؤثرة عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، بعد حملة من الهجوم والاتهامات التي طالتها عقب وفاة زوجها، الذي رحل متأثرًا بمرض السرطان.

وقالت في منشورها: "بقالي فترة بسأل نفسي سؤال واحد: أنا عملت إيه؟! كل اللي عملته إني وقفت جنب جوزي وحاولت أنقذ حياته. دخلته أحسن مستشفيات، سواء داخل مصر أو خارجها، ومع ذلك رضيت بقضاء ربنا وقلت أكيد له حكمة".


وأضافت: "مين فيكم خسر شيكا؟ أنا وأولادي. أنا اللي اتحولت لأرملة في سن صغير، وأولادي بقوا أيتام. السرطان سرقنا منه، وأنا اللي فضلت بعافر علشان ميخسروش".

وتابعت بانفعال: "بتشوّهوا ذكرى راجل واجه المرض بشجاعة، وشارككم لحظات الحزن والأمل. كل ورقه طبية كانت واضحة، وعُرضت على وزارة الرياضة، وعلى كبار الأطباء، وكل حد ساعدنا. ومع ذلك، بتتهموني إني تاجرت بيه؟!".

وختمت رسالتها بالقول: "أنا خصيمة كل من ظلمني ليوم الدين. لا سامحكم الله، ولا عفا عنكم، وربنا يُريني فيكم نفس الشعور، عدلًا وليس حقدًا. رب العالمين حرم الظلم على نفسه، وأنا بشهد كل من قرأ كلامي ده.. إني ما استاهلتش كل اللي اتقال عني".

شيكا زوجة شيكا رحيل شيكا

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