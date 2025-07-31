وكيله ينفي الشائعات.. جودوين شيكا مستمر مع مودرن سبورت ويتمسك بالتألق في الدوري

أكد عبدالحميد عادل وكيل جودوين شيكا لاعب مودرن سبورت أن كل ما تردد عن عرض اللاعب على نادي غزل المحلة لضمه غير صحيح.

وقال عادل في تصريحات خاصة إلى ان جودوين شيكا مستمر مع مودرن سبورت ولا نية لرحيله.

وتابع ان كل هذه الشائعات التي ترددت بشأن عرضه على غزل المحلة غير صحيحة خاصة وان مودرن سبورت تعاقد معه حديثا فكيف يرحل.

وأضاف أن اللاعب مستمر حتى نهاية عقده مع مودرن سبورت الذي فضل الانتقال اليه عن باقي العروض التي تلقاها في الموسم الماضي.

واتم ان جودوين سعيد بالتواجد مع مودرن سبورت ولديه طموح كبير بالتألق مع الفريق في الدوري هذا الموسم.