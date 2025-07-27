بعد اتهامات «شيكا».. منة فضالي تدافع عن وفاء عامر: نجمة وجدعة وعيب اللي بيتقال عليها

حرصت الفنانة منة فضالي على دعم الفنانة وفاء عامر في مواجهة الشائعات الأخيرة، حيث كانت الفنانة الكبيرة قد تعرضت لهجوم واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد اتهامات بالتورط في وفاة اللاعب إبراهيم شيكا والتجارة بأعضائه، وهي اتهامات أثارت غضب الوسط الفني، ودفعَت عددًا كبيرًا من الفنانين والنقابات الفنية إلى التضامن معها.

وقالت منة فضالي في منشور لها عبر إنستجرام: "وفاء عامر نجمة كبيرة، وست جدعة، و100 راجل. وعيب أوي أوي اللي بيتقال عليها ده، عيب! طول عمرها بتعمل خير كتير، وكريمة مع كل الناس".

وأضافت: "ليه قلة التربية والاتهامات اللي ملهاش أي لازمة؟! يا أحلى وفاء، انتي نجمة وجميلة ومحبوبة، وسيبيك من الناس اللي وراهم الهري وبس".

وكانت قد أعلنت نقابة المهن الموسيقية، تضامنها مع الفنانة وفاء عامر، ضد الحملة المغرضة الموجهة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت النقابة في بيان صادر أنه تم تشكيل لجنة قانونية من كبار المحامين لمتابعة الأمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات، انطلاقًا من دور النقابة في حماية أعضائها والدفاع عنهم.



أكدت النقابة أنها تواصلت معها مساء أمس للاطمئنان عليها، ومتابعة الموقف عن قرب، مؤكدة في بيانها أن وفاء عامر فنانة كبيرة نعتز بها، وأنها صاحبة مسيرة فنية مُشرّفة ومواقف وطنية وإنسانية مشهودة، مُشدّدة على دعمها التام لها في مواجهة أي إساءة أو تجاوز.