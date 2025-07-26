المهن التمثيلية تعلن دعمها الكامل لـ وفاء عامر بعد تصدرها التريند مع علا شوشة

أعلنت نقابة المهن الموسيقية، تضامنها مع الفنانة وفاء عامر، ضد الحملة المغرضة الموجهة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت النقابة في بيان صادر أنه تم تشكيل لجنة قانونية من كبار المحامين لمتابعة الأمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات، انطلاقًا من دور النقابة في حماية أعضائها والدفاع عنهم.

أكدت النقابة أنها تواصلت معها مساء أمس للاطمئنان عليها، ومتابعة الموقف عن قرب، مؤكدة في بيانها أن وفاء عامر فنانة كبيرة نعتز بها، وأنها صاحبة مسيرة فنية مشرفة ومواقف وطنية وإنسانية مشهودة، مشددة على دعمها التام لها في مواجهة أي إساءة أو تجاوز.

الجدير بالذكر أن النجمة وفاء عامر تصدرت مواقع البحث جوجل وأصبحت حديث الساعة خلال الأيام الماضية بعد أول رد فعل منها على ما تم تداوله بشأن اتهامها بالتورط في وفاة اللاعب إبراهيم شيكا والتجارة بأعضائه، حيث أكدت الفنانة وفاء عامر

في أول مداخلة هاتفية حول هذا الأمر مع الإعلامية علا شوشة خلال برنامج "الشفرة" الذي يعرض علي قناة الشمس

أن هذه الادعاءات باطلة تمامًا، مشددًة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق من روج لها.



و قالت "عامر" ، إن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت نقمة حين تُستخدم لترويج الأكاذيب والإساءة إلى الآخرين دون أدلة أو مسؤولية، موضحًة أنها تقدمت رسميًا ببلاغ إلى الجهات المختصة لملاحقة كل من يقف وراء هذه الاتهامات.



وأضافت "عامر": "منذ طفولتي وأنا لا أترك حقي... وسأحاسب قانونيًا كل من أساء إلي".