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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أعتز بنقابتي..رد وفاء عامر على تضامن نقابة المهن التمثيلية معها

وفاء عامر
وفاء عامر
يارا أمين

ردت الفنانة وفاء عامر، على بيان نقابة المهن التمثيلية الذي أُعلن من خلاله تضامنه معها، ودفاعه عنها ضد كل من اتهمها بتجارة الأعضاء، معتزة بانتمائها إلى النقابة.

وكتبت وفاء عامر عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “أنا أعتز بنقابتي وأعضائها ونقيبي المحترم”.

نقابة المهن التمثيلية تضامن مع وفاء عامر 

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية ، تضامنها مع الفنانة وفاء عامر، ضد الحملة المغرضة الموجهة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت النقابة أنه تم تشكيل لجنة قانونية من كبار المحامين لمتابعة الأمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات، انطلاقًا من دور النقابة في حماية أعضائها والدفاع عنهم.

أكدت النقابة أنها تواصلت معها مساء أمس للاطمئنان عليها، ومتابعة الموقف عن قرب، مؤكدة في بيانها أن وفاء عامر فنانة كبيرة نعتز بها، وأنها صاحبة مسيرة فنية مشرفة ومواقف وطنية وإنسانية مشهودة، مشددة على دعمها التام لها في مواجهة أي إساءة أو تجاوز.

وتداول خلال الأيام الماضية  عدة فيديوهات عبر موقع تيتكتوك لسيدة تدعي أنها بنت الرئيس الأسبق حسني مبارك تتهم الفنانة وفاء عامر بتجارة الأعضاء.

وفاء عامر نقابة المهن التمثيلية تجارة الأعضاء فيسبوك تيتكتوك حسني مبارك

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