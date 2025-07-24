التجاهل الذكي.. وفاء عامر تتجاهل الاتهامات الموجهة لها بتجارة الأعضاء

بعد تداول عدة فيديوهات على إحدى المنصات الشهيرة تتهمها بتجارة الأعضاء، قامت الفنانة وفاء عامر بكتابة رسالة غامضة عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك تضمنت: “راحة البال كنز لا يملكه إلا من تعلم التجاهل الذكي”.

حقيقة تجارة وفاء عامر في الأعضاء

ردت الفنانة وفاء عامر، على حقيقة اتهامها ببيع أعضاء اللاعب إبراهيم شيكا، قائلة: “تفاجأت بما ورد على منصة من المنصات المشهورة جدا بواحدة بدأت تجر شكل بهذا الخبر بدون ذكر اسمي، ثم بدأت تلقح أني بتاجر بالأعضاء، ثم أخذته بطريقة طريفة”.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”: “الوضع زاد عن حده وأشياء لا تمس بالحقيقة بصلة، وليست هي فقط بل أكثر من سيدة، وهي عاملة حسابها أنها معاها شهادة معاملة أطفال، لا هي يجب أن تقضي عقوبتها فى مستشفي الأمراض العقلية، وأنا معروف أني مش بسيب حقي”.

وتابعت: “أنا ضد أن يتقال عليا أني بلوجر، وأنا أحارب هذا الأمر، وكل من فى التيك توك من الفنانين محترمين جدا وأنا أعرفهم ”.