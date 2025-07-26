بهذه الصورة | تصرف غير متوقع من وفاء عامر بعد اتهامها بتجارة الأعضاء

شاركت الفنانة وفاء عامر متابعيها صورة. جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت وفاء عامر بإطلالة متميزة نالت إعجاب متابعيها.

وكانت قد علقت الفنانة وفاء عامر على تضامن نقابة المهن التمثيلية معها بعد اتهامها خلال الأيام الماضية بتهمة تجارة الأعضاء من احدي السيدات التى تدعي أنها ابنة الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وكتبت وفاء عامر عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، “اخترت الصمت شكرا للنقابة العظيمة التي انتمي اليها شكرا لكل زملائي و جمهوري الأحباء”.

بيان نقابة المهن التمثيلية

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية ، تضامنها مع الفنانة وفاء عامر، ضد الحملة المغرضة الموجهة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت النقابة أنه تم تشكيل لجنة قانونية من كبار المحامين لمتابعة الأمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات، انطلاقًا من دور النقابة في حماية أعضائها والدفاع عنهم.

أكدت النقابة أنها تواصلت معها مساء أمس للاطمئنان عليها، ومتابعة الموقف عن قرب، مؤكدة في بيانها أن وفاء عامر فنانة كبيرة نعتز بها، وأنها صاحبة مسيرة فنية مشرفة ومواقف وطنية وإنسانية مشهودة، مشددة على دعمها التام لها في مواجهة أي إساءة أو تجاوز.

رد وفاء عامر على اتهامها بتجارة الأعضاء

وردت الفنانة وفاء عامر، على حقيقة اتهامها ببيع أعضاء اللاعب إبراهيم شيكا، قائلة: “تفاجأت بما ورد على منصة من المنصات المشهورة جدا بواحدة بدأت تجر شكل بهذا الخبر بدون ذكر اسمي، ثم بدأت تلقح أني بتاجر بالأعضاء، ثم أخذته بطريقة طريفة”.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”: “الوضع زاد عن حده وأشياء لا تمس بالحقيقة بصلة، وليست هي فقط بل أكثر من سيدة، وهي عاملة حسابها أنها معاها شهادة معاملة أطفال، لا هي يجب أن تقضي عقوبتها فى مستشفي الأمراض العقلية، وأنا معروف أني مش بسيب حقي”.

وتابعت: “أنا ضد أن يتقال عليا أني بلوجر، وأنا أحارب هذا الأمر، وكل من فى التيك توك من الفنانين محترمين جدا وأنا أعرفهم .