6 علامات خطيرة في العين قد تكشف عن نوبة قلبية وشيكة | تفاصيل

في ظل تسارع وتيرة الحياة وضغوطها المتزايدة، أصبح الحفاظ على صحة القلب أكثر أهمية من أي وقت مضى، فلم تعد النوبات القلبية قاصرة على كبار السن، بل باتت تهدد الشباب أيضًا، ورغم أن ألم الصدر يُعد من أبرز الأعراض المعروفة، إلا أن العين قد تقدم مؤشرات دقيقة وحاسمة تدق ناقوس الخطر بشأن صحة القلب، وذلك وفقًا لما نشره موقع healthsite.

الرؤية المشوشة أو المفقودة: مؤشر على مشكلة قلبية محتملة

قد يُعاني بعض الأشخاص من تشوش مفاجئ أو مستمر في الرؤية، أو حتى فقدانها في إحدى العينين أو كلتيهما، يُعد هذا العرض نذيرًا خطيرًا، حيث يمكن أن يشير إلى انسداد في الأوعية الدموية المغذية للعين، أو إلى احتمالية حدوث سكتة دماغية، وكلا الحالتين قد تكون لهما علاقة مباشرة بنوبة قلبية وشيكة.

انسداد الشرايين أو الأوردة في شبكية العين

تُعد شبكية العين نافذة دقيقة لصحة الجهاز الدوري، حيث قد يؤدي انسداد الأوعية الدموية فيها إلى ظهور أعراض مثل فقدان البصر أو اضطرابات بصرية مزعجة، هذه الانسدادات تنتج غالبًا عن جلطات دموية، أو تضيق الشرايين، أو ارتفاع ضغط الدم، وهي مؤشرات قوية لاحتمالية وجود مشاكل قلبية وعائية خطيرة.

ضرر العصب البصري نتيجة ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم، أو ما يُعرف بـ"القاتل الصامت"، لا يُهدد القلب فقط، بل قد يطال العصب البصري أيضًا، الضرر الناتج عن هذا الارتفاع يمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر، مما يعكس وجود تلف في الأوعية الدموية قد يمتد ليشمل القلب نفسه.

تغيرات في شكل الأوعية الدموية داخل العين

تلعب فحوصات العين الدورية دورًا مهمًا في الكشف عن بعض المشكلات القلبية، إذ يمكن لطبيب العيون ملاحظة تغيرات دقيقة في شكل الأوعية الدموية أو ظهور جلطات صغيرة في الشبكية، مثل هذه التغيرات قد تكون دليلاً واضحًا على وجود ارتفاع في ضغط الدم أو خلل في وظيفة القلب.

رواسب صفراء حول الجفون «زانثيلاسما»

زانثيلاسما هي حالة جلدية تظهر فيها رواسب دهنية صفراء حول الجفون، وعلى الرغم من أنها لا تؤثر على النظر مباشرة، إلا أنها قد تكون علامة على ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وبالتالي تُنذر بوجود خطر متزايد للإصابة بأمراض القلب أو تصلب الشرايين.

القوس الشيخوخي: علامة صامتة ولكنها مهمة

يُعرف القوس الشيخوخي بظهور حلقة رمادية أو بيضاء حول القرنية، وهي حالة شائعة بين كبار السن، ولكنها تثير القلق عند ظهورها لدى الشباب، إذ إنها ترتبط غالبًا بارتفاع الكوليسترول في الدم، مما يزيد من احتمالية التعرض لأمراض القلب والنوبات القلبية.