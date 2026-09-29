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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

«مدينة العبور» تعلن موعد القرعة العلنية لـ54 باكية بالسوق الحضري الجديد

جهاز تنمية مدينة العبور
جهاز تنمية مدينة العبور
آية الجارحي

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور موعد إجراء القرعة العلنية للمتقدمين لشغل الباكيات بالسوق الحضري الجديد، وذلك في إطار جهود الجهاز لتوفير فرص عمل جديدة وإتاحة أماكن مناسبة لممارسة الأنشطة التجارية بصورة منظمة.


عدد الباكيات المطروحة 

وأوضح الجهاز أن عدد الباكيات المطروحة يبلغ 54 باكية، مخصصة لممارسة أنشطة تجارية متنوعة، تشمل الخضار والفاكهة، والجزارة، واللحوم المجمدة، والأسماك، والأنشطة المتنوعة، بالإضافة إلى الكافيتريا.
موعد ومكان القرعة

موعد اجراء القرعة


حدد جهاز تنمية مدينة العبور يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر 2026 موعدًا لإجراء القرعة العلنية للمتقدمين، وذلك بالقاعة الرئيسية بمقر جهاز تنمية مدينة العبور، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.


وأشار الجهاز إلى أن الباكيات تقع بالسوق الحضري الجديد بمنطقة الإسكان المستقبلي أمام خان العمار.


وأكد جهاز تنمية مدينة العبور أن طرح الباكيات يأتي ضمن جهود الجهاز لتوفير فرص عمل مناسبة وتنظيم الأنشطة التجارية، إلى جانب توفير أماكن ملائمة لمختلف الأنشطة وإتاحتها بأسعار رمزية.

العبور جهاز تنمية مدينة العبور السوق الحضري الجديد فرص عمل جديدة

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