رئيس جهاز تنمية مدينة العبور يتابع تطورات المراحل الإنشائية بمشروع “ظلال”

أجرى المهندس تامر جبر" رئيس جهاز تنمية مدينة العبور " جولة تفقدية بمشروع اسكان "ظلال" بالحي الترفيهي، لمتابعة سير العمل والوقوف على آخر مستجدات التنفيذ، في ظل ما يشهده المشروع من مراحل إنشائية متطورة تعكس التقدم الملحوظ في معدلات الإنجاز.

وذلك في إطار المتابعة الميدانية المكثفة لمشروعات التنمية والإسكان بمدينة العبور .

وتنفيذاً لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي" وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية "، وتعزيزا لجهود الدولة في توفير مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وترتقي بجودة الحياة.

ورافق رئيس الجهاز خلال الجولة المهندس علاء حماد ، نائب رئيس الجهاز للإسكان، إلى جانب مديري الإدارات التنفيذية المختصة ومسؤولي الشركة المنفذة ، حيث تم المرور على مختلف قطاعات المشروع لمراجعة الموقف التنفيذي والتأكد من انتظام الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد.

وتفقد المهندس تامر جبر الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها، واطلع على نسب الإنجاز بمكونات المشروع المختلفة، موجهاً بسرعة استكمال الأعمال مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة المهنية، بما يضمن تنفيذ مشروع عمراني متكامل يواكب خطة الدولة في إنشاء مجتمعات سكنية حديثة.

كما استمع " رئيس الجهاز " إلى عرض تفصيلي من مسؤولي التنفيذ حول المراحل الحالية للمشروع وخطة العمل خلال الفترة المقبلة، مشددا على أهمية تكثيف معدلات الأداء ودعم مواقع التنفيذ، بما يسهم في الالتزام بالجداول الزمنية المستهدفة ودفع وتيرة الإنجاز خلال المرحلة القادمة.

وأكد المهندس تامر جبر، أن مشروع "ظلال" يعد أحد المشروعات السكنية الواعدة بمدينة العبور ، ويحظى بمتابعة دورية ومستمرة من الجهاز ، خاصة مع وصوله إلى مراحل إنشائية متقدمة، بما يعكس حرص جهاز تنمية مدينة العبور على سرعة الانتهاء من المشروعات القومية وفق أعلى معايير الجودة.