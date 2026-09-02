رئيس العبور الجديدة يتفقد مشروعات المرافق.. تفاصيل

أجرى المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، جولة تفقدية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والبنية الأساسية بعدد من المناطق والأحياء بالمدينة، وذلك بحضور نواب ومعاوني رئيس الجهاز ومسؤولي الإدارات التنفيذية والمختصة.

وذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات القومية والتنموية الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

و تحت إشراف المهندس وليد عباس و المهندس أحمد عمران نائبي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبمتابعة من المهندس أحمد علي نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق.

واستهل رئيس الجهاز جولته بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع رافع الصرف الصحي رقم (1)، بطاقة تصميمية تبلغ نحو 100 ألف متر مكعب يوميًا، حيث تابع معدلات التنفيذ بالمشروع، الذي يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية الداعمة لمنظومة الصرف الصحي بمناطق الأراضي المضافة، ويسهم في استيعاب التوسعات العمرانية والتصرفات المستقبلية.

كما شملت الجولة متابعة موقف تنفيذ شبكات المرافق وأعمال الطرق بعدد من المناطق الحيوية، حيث تفقد رئيس الجهاز أعمال المرافق بمنطقة «بيت الوطن» Zone TB وTA، والتي تتضمن تنفيذ شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب أعمال التسوية والتأسيس و«الفرمة»، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتسليم الدفعة الأولى من قطع الأراضي لحاجزيها.

وتابع المهندس محمود مراد كذلك أعمال المرافق بـالحي الـ17، المجاورتين 5 و7، للوقوف على نسب التنفيذ وأعمال الربط الشبكي، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لتحديد مواعيد تسليم قطع الأراضي للمواطنين.

وشملت الجولة أيضًا تفقد أعمال شبكات المرافق و«فرم» الطرق بـالحي الـ28، المجاورة 3، والحي الـ33، المجاورتين 3 و4، حيث وجه رئيس الجهاز بسرعة دفع معدلات التنفيذ والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال.

وخلال الجولة، أوضح المهندس محمود مراد أن جهاز مدينة العبور الجديدة يواصل تنفيذ خطة متكاملة لتنفيذ شبكات البنية الأساسية، مشيرًا إلى أن استثمارات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها تتجاوز 10 مليارات جنيه، بخلاف استثمارات شبكات الكهرباء والطرق.

وأضاف رئيس الجهاز أنه يجري حاليًا الإعداد لطرح حزمة جديدة من مشروعات البنية الأساسية بالمجاورات التي تم الانتهاء من شبكات المياه والصرف الصحي بها، وتشمل أعمال شبكات الكهرباء باستثمارات تقديرية تبلغ نحو 9 مليارات جنيه، وأعمال طبقة الأساس للطرق باستثمارات تصل إلى نحو ملياري جنيه.

وأكد أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة طموحة تستهدف الانتهاء من أعمال ترفيق وتجهيز نحو 23 ألف قطعة أرض سكنية بحلول 30 ديسمبر 2027، بما يسهم في إتاحة الأراضي للمواطنين والبدء في أعمال البناء والتعمير، ودفع معدلات التنمية العمرانية بالمدينة.

وأشار إلى أن هذه المستهدفات تأتي بخلاف أكثر من 9 آلاف قطعة أرض سبق الانتهاء من أعمال ترفيقها بالكامل، بما يعكس حجم الأعمال والاستثمارات التي يتم توجيهها لاستكمال منظومة التنمية العمرانية بالأراضي المضافة بمدينة العبور الجديدة.

وفي ختام الجولة، شدد المهندس محمود مراد على الشركات المنفذة وفرق الإشراف الهندسي بضرورة رفع معدلات الأداء، وزيادة أعداد العمالة والمعدات بالمواقع، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، مع تطبيق أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية المعتمدة، مؤكدًا أهمية سرعة إنهاء مشروعات المرافق بما يضمن جاهزية المناطق وتسليم قطع الأراضي للمستحقين في التوقيتات المقررة، وبما يدعم مستهدفات الدولة في تعمير المدن الجديدة.