جمال شعبان: السيدات أكثر عرضة لـ كسرة القلب من الرجال

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الحزن والوجع، ينتج عنهما مشكلات في القلب، ولذلك ننصح المواطنين بعدم الاستمرار في الزعل لفترة طويلة.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن القلب ليس من زجاج، وليس من حديد، ولذلك على كل مواطن التعامل مع قلبه بكل حرص.

ولفت إلى أن كسرة القلب قد ينتج عنها وفاة، وأن هرمونات الزعل ينتج عنها ارتفاع في ضربات القلب، وارتفاع في ضغط الدم، وأن الحزن بعد فقدان الشريك؛ قد يؤدي إلى الموت بسبب انكسار القلب.

وأشار إلى أن السيدات أكثر عرضة لكسرة القلب، وذلك لأنهم رهافي الحس بشكل أكثر، وأن مستقبلات الوجع لدى السيدات، تعتبر ضعف الموجودة في الرجال، وأن السيدات الأكثر إحساسًا من السيدات، ولكن الرجال أكثر وفاة بسبب كسرة القلب.

وطالب جمال شعبان، من السيدات، بالطبطبة على الرجال؛ لأن كسرة قلب الرجل قد ينتج عنها وفاة.