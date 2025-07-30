كان يتنفس ويتحرك.. جمال شعبان ينفرد بأول حديث مع والد "الأمير النائم"

أكد والد "الأمير النائم"، الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، أن نجله الراحل "الأمير النائم"، كان يتفاعل معه ومع أسرته خلال فترة الغيبوبة، ولذلك نؤكد أن الراحل كان معه تجاوب إرادي مع كل من يتعامل معه.

وأضاف والد "الأمير النائم"، خلال مداخلة هاتفية من السعودية، ببرنامج :" قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه يريد أن يصل كلامه للعالم بالكامل، ولمعرفة الحقيقة عن نجله الراحل.

تنفس لمدة 4 أشهر

ولفت إلى أن "الأمير النائم"، خلال الفترة الماضية، كان الراحل يتنفس بشكل طبيعي لمدة 4 أشهر، وبعد ذلك انقطعت، وأن حركات اليد كانت في أثناء الحديث بجواره، والحديث معه.

وأشار إلى أن الأجهزة والأطباء، لم تكن السبب في بقاء "الأمير النائم"، على قيد الحياة، كما يردد البعض، والدليل على ذلك عندما أراد الله استرداد الأمانة ذهبت الروح ومات الأمير.

وأوضح أنه من غير المعقول أن تتنشر شائعات كثيرة عن الراحل بهذه الطريقة، وأن الله أخذ الروح في الوقت المكتوب.