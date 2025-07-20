نهاية قصة الأمير النائم بعد 20 سنة غيبوبة

بعد رحلة طويلة امتدت لقرابة عشرين عامًا، أعلن وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال آل سعود، المعروف بلقب "الأمير النائم"، والذي ظل في غيبوبة منذ عام 2005 إثر تعرضه لحادث سير خطير.

كانت بداية الحكاية في عام 2005، عندما تعرض الأمير الوليد لحادث مروري أثناء دراسته العسكرية، أدخله في غيبوبة استمرت لعقود، ومنذ تلك اللحظة، ظل الأمير في حالة صحية حرجة، تحت رعاية طبية مكثفة، دون أن يستعيد وعيه بالكامل.

ونعى الأمير خالد نجله عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قائلاً: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، وَادْخُلِي جَنَّتِي... بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى ننعى ابننا الغالي الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم".

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

https://youtube.com/shorts/HyCAvB9DJw4