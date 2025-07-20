قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المبعوث الأمريكي لشؤون المحتجزين: حان الوقت لتفرج حماس عن المحتجزين في غزة
السيطرة على حريق بمطبخ محل كشري شهير في حدائق القبة
الزمالك ينهي اتفاقه مع تيدي أوكو جناح لوزيرن السويسري.. تفاصيل
ليفربول يقترب من التعاقد مع مهاجم فرانكفورت في صفقة ضخمة
انحسار البحر في الغردقة.. مشهد دوري يكشف خبايا الأعماق ويستدعي الحذر
مصر تقتنص 25 ميدالية في البطولة الأفريقية للجودو بـ أنجولا
3 ساعات تحقيق في فيديو الضرب.. هدير عبدالرازق أمام النيابة: كان جوزي واطلقنا
عماد الدين حسين: تحركات تنظيمات الإرهاب تخدم أطماع إسرائيل
3 ساعات تحقيق.. البلوجر هدير عبد الرازق أمام النيابة: كان جوزي واطلقنا
محمد عبد الجليل عن أزمة وسام أبو علي: ميعرفش حاجة عن غزة.. والأهلي بيعمل من الفسيخ شربات
سعر الذهب مساء اليوم 20-7-2025
نادي القضاة يستضيف رئيس الشيوخ في حوار حول القيم والتقاليد القضائية والبرلمانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

نهاية قصة الأمير النائم بعد 20 سنة غيبوبة

الأمير النائم
الأمير النائم
إسلام خالد

بعد رحلة طويلة امتدت لقرابة عشرين عامًا، أعلن وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال آل سعود، المعروف بلقب "الأمير النائم"، والذي ظل في غيبوبة منذ عام 2005 إثر تعرضه لحادث سير خطير.

كانت بداية الحكاية في عام 2005، عندما تعرض الأمير الوليد لحادث مروري أثناء دراسته العسكرية، أدخله في غيبوبة استمرت لعقود، ومنذ تلك اللحظة، ظل الأمير في حالة صحية حرجة، تحت رعاية طبية مكثفة، دون أن يستعيد وعيه بالكامل.

ونعى الأمير خالد نجله عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قائلاً: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، وَادْخُلِي جَنَّتِي... بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى ننعى ابننا الغالي الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم".

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:
 https://youtube.com/shorts/HyCAvB9DJw4

الأمير النائم الأمير الوليد بن خالد وفاة الأمير الوليد بن خالد وفاة الأمير النائم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش شهري

صرف معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور ..صور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيها لـ95

أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025 رسميًا| اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد .. سجل واعرف درجاتك مجاناً

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

أرشيفية

طالبة تُنهي حياتها بـ«حبة غلة» بعد وفاة والدها وزواج والدتها في المرج

يحيى موسى وعلاء السماحي

من هم؟.. تعرف على الإرهابيين الذين خططوا لاستهداف منشآت أمنية واقتصادية

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025

ترشيحاتنا

وكيل الأزهر خلال مشاركته في حفل تخرج طالبات طب الأزهر

وكيل الأزهر للطبيبات الخريجات: المرأة ليست أقل من الرجل والإسلام لم يظلمها

الدكتور محمد الضويني

الضويني: الأزهر الشريف منارة علمية عريقة تحمل رسالة الخير للعالم أجمع

هل دخول الجنة لكل من أسمه محمد حقيقة

هل دخول الجنة لكل واحد اسمه محمد حقيقة؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

أطعمة وأعشاب تقلل من التوتر.. تعرف عليها

اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها
اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها
اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها

تعرف على فوائد خبز الشعير

خبز الشعير
خبز الشعير
خبز الشعير

أخطر أضرار مشروبات الطاقة

اخطر أضرار مشروبات الطاقة
اخطر أضرار مشروبات الطاقة
اخطر أضرار مشروبات الطاقة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الشباب والرياضة وعدد من طلبة الجامعات والمدارس إلى مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

الأمير النائم

نهاية قصة الأمير النائم بعد 20 سنة غيبوبة

القبض على هدير عبد الرازق وطليقها

هددت بالقفز من الخامس .. القبض على هدير عبد الرازق وطليقها

صورة من الزيارة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الشباب والرياضة وعدد من طلبة الجامعات والمدارس إلى مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: بيتهوفن.. الكعبة.. ومحمد "نوتة شرقية في قلب فيينا"

المزيد