سلمت عليه وحضنته.. جمال شعبان عن لقاءه الأخير بـ لطفي لبيب

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الجميع استيقظ صباح اليوم على خبر وفاة الفنان الكبير لطفي لبيب، موضحًا أن الراحل كان محبوبًا من الجميع.

وتحدث جمال شعبان، عن اللقاء الأخير بالراحل، قائلا: "لطفي لبيب كان يزور صديقه صبري عبد المنعم عندما كان يعاني الأخير من مشكلات في القلب، خلال الأسابيع الماضية".

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه: "قلبك مع جمال شعبان" أنه تقابل مع الفنان الراحل لطفي لبيب، في أثناء تواجده مع الفنان صبري عبد المنعم وتحدث معه لبعض الوقت، وحضنه وسلم عليه سلام الوداع".

ولفت إلى أنه عندما صافح الفنان الراحل لم يكن يعاني من شئ، ولكن بعد فترة تعرض لمشكلات صحية، ومن بعدها تدهورت حالته وتوفي.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان لطفي لبيب، عن عمر ناهز الـ٧٧ عاما بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت النقابة بيانا نعت فيه الراخل وجاء نص البيان: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".. تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي وفاة الفنان الكبير لطفي لبيب.