خالد أبو بكر ينعى لطفي لبيب: فنان راقٍ ترك أثرا لا ينسى

عبر المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، عن حزنه العميق لوفاة الفنان القدير لطفي لبيب، مؤكداً أنه كان يرى فيه صورة مصر والمواطن المصري الأصيل.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الفنان الراحل لم يكن مجرد ممثل بارع، بل كان أحد الرموز التي تركت أثراً عميقاً في وجدان المصريين على مدار سنوات طويلة.

وتابع، أنّ لطفي لبيب كان فناناً راقياً وجميلاً، أدّى عمله بأمانة وإخلاص، وكان نموذجاً مشرفاً لقوة مصر الناعمة، بما قدمه من أدوار جسدت هموم المواطن وتفاصيل حياته اليومية، وجعلته قريباً من الناس في كل بيت.

وأشار إلى أن الراحل لطفي لبيب كان يفتخر دائماً بخدمته العسكرية، وكان يذكر في لقاءاته أنه شارك كجندي في حرب أكتوبر المجيدة، معتبراً ذلك انعكاساً لأصالته وانتمائه الحقيقي لوطنه. وقال أبو بكر: "هذا هو الفنان المصري الأصيل بحق".

وفي ختام حديثه، توجّه خالد أبو بكر بخالص العزاء إلى أسرة الفنان الراحل، داعياً له بالرحمة والمغفرة، مؤكداً أن ذكراه ستبقى حية في قلوب المصريين، كما ستبقى أعماله الفنية شاهدة على قيمه وإنسانيته.