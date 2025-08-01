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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام عبد المجيد يحتفل بعقد قرانه بحضور زملائه في الزمالك

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
منار نور

احتفل حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الخميس، بعقد قرانه في أجواء عائلية هادئة ومميزة، شهدت حضور عدد من أصدقائه المقربين وزملائه بالفريق، في مقدمتهم أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، الذي حرص على مشاركة زميله هذه اللحظة السعيدة.

وفي سياق متصل، يستعد الزمالك لخوض مباراة ودية جديدة مساء اليوم الجمعة، أمام فريق بروكسي، ضمن البرنامج الإعدادي للموسم الكروي الجديد 2025–2026، بقيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا.

وتُقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "نادي النادي" في العاصمة الإدارية الجديدة، بعد أقل من 24 ساعة فقط على المواجهة الودية التي جمعت الفريق بغزل المحلة، ضمن سلسلة اللقاءات التحضيرية التي يخوضها الزمالك لرفع جاهزية لاعبيه قبل انطلاق الموسم.

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