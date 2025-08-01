موعد مباراة الزمالك وبروكسي الودية

يخوض فريق الزمالك مواجهة ودية جديدة مساء اليوم الجمعة، أمام نظيره بروكسي، في إطار برنامج الإعداد للموسم الكروي الجديد 2025–2026، على ملعب "نادي النادي" في العاصمة الإدارية الجديدة.

موعد مباراة الزمالك وبروكسي

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، بعد أقل من 24 ساعة على اللقاء الودي الذي خاضه الزمالك أمام غزل المحلة، ضمن سلسلة المباريات التحضيرية التي يخوضها الفريق بقيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا.

تجهيز فني شامل قبل انطلاق الدوري

تأتي هذه الودية في إطار سعي الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين من الناحية البدنية والفنية قبل بداية الموسم، حيث يستهل الزمالك مشواره في الدوري المصري الممتاز بمواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا، وفقًا لنتائج قرعة المسابقة، المقرر انطلاقها يوم 8 أغسطس المقبل.

ختام معسكر العاصمة الإدارية

وكان الزمالك قد أنهى مؤخرًا معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية، الذي شهد خوض أربع مباريات ودية أمام فرق رع، الشمس، وادي دجلة، وغزل المحلة، وحقق خلالها الفريق استفادة كبيرة، خصوصًا على مستوى الانسجام بين العناصر الجديدة واللاعبين الشباب.

تجربة عناصر جديدة أمام بروكسي

من المتوقع أن يمنح فيريرا الفرصة لعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا كثيرًا في المباريات الودية السابقة، إلى جانب مواصلة الدفع ببعض الصفقات الجديدة التي ظهرت بشكل واعد مؤخرًا، وذلك بهدف تقييم الأداء العام والوقوف على جاهزية جميع العناصر قبل إعلان القائمة النهائية التي ستخوض لقاء الجولة الأولى.