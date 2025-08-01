رضا عبد العال يسخر من صفقات الزمالك الصيفية

سخر رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية السابق، من الصفقات التي أبرمها نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مشيرًا إلى أنه لا يعرف أيًا من اللاعبين الجدد الذين انضموا للفريق.

وقال عبد العال خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني عبر قناة "تن": "بصراحة، لا أعرف أي اسم من صفقات الزمالك الجديدة، ولا أستطيع حتى توقع التشكيل الأساسي للفريق، لأن معظم الأسماء غير معروفة بالنسبة لي".



وكان الزمالك قد دعم صفوفه بعدد من اللاعبين هذا الصيف، أبرزهم: المهدي سليمان، أحمد شريف، عمرو ناصر، محمد إسماعيل، أحمد ربيع، شيكوباتزا، عبد الحميد معالي، وآدم كايد.

وعن اللاعب أحمد فتوح، قال عبد العال"أنا مع استمرار أحمد فتوح في صفوف الزمالك الموسم المقبل، ولكن يجب توقيع عقوبة صارمة عليه بسبب ما حدث منه سابقًا."



وأضاف: "من وجهة نظري، الأفضل أن يشارك محمود بنتايج في مركز الظهير الأيسر، على أن يُوظّف فتوح في وسط الملعب، حيث قدّم أفضل مستوياته الموسم الماضي عندما لعب في هذا المركز".