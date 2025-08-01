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إيقاف قيد 4 أندية مصرية قبل انطلاق الدوري.. ما موقف الزمالك؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

إيقاف قيد 4 أندية مصرية قبل انطلاق الدوري.. ما موقف الزمالك؟

الزمالك
الزمالك
أحمد أيمن

قبل أيام من انطلاق الدوري المصري الممتاز، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تجديد إيقاف قيد 4 أندية مصرية، بقرار رسمي من الاتحاد الدولي.. فما هي هذه الأندية وما موقف الزمالك؟

جدير بالذكر أن رابطة الأندية المحترفة قد أعلنت تقديم موعد انطلاق الدوري المصري؛ بعد الاتفاق مع اتحاد الكرة وحسام حسن المدير الفني للمنتخب، عقب اجتماعه الأخير مع الجبلاية.

موعد انطلاق الدوري المصري 

جاء تقديم موعد انطلاق الدوري ليبدأ في 8 أغسطس بدلا من 15 من نفس الشهر؛ حتى يخوض اللاعبون 3 أو 4 جولات مع أنديتهم قبل معسكر المنتخب الوطني الأول في شهر سبتمبر المقبل، لاستئناف مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويشهد الموسم الجديد مشاركة 21 فريقًا؛ بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

وسيُقام الدوري بنظام المرحلتين، حيث تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين.

إيقاف قيد 4 أندية مصرية

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيانه الرسمي الأخير، تجدد إيقاف قيد 4 أندية مصرية بقرار «فيفا»، قبل 9 أيام على انطلاق الدوري المصري الممتاز، ليحرم القرار هذه الفرق من إبرام أي صفقات جديدة في الوقت الحالي، في ظل عدم توفيق أوضاعها وقضاياها مع الأطراف المعنية.

أوضح «فيفا» أن الأندية المصرية المعاقبة بحظر تسجيل لاعبين جدد من الاتحاد الدولي، تضم كل من:

1- النادي الإسماعيلي 4 قضايا.

2 - فاركو قضيتان.

3 - ايسترن كومباني قضية.

4- مركز شباب تلا بالمنوفية قضية.

وخلال الأيام الماضية، كان النادي الإسماعيلي قد أصدر بيانًا رسميًا، بشأن الأنباء المنتشرة بإيقاف قيد النادي مرة جديدة، وخصم 9 نقاط من رصيد الفريق، موضحا: «حظر القيد التأديبي الذي وقع على النادي لمدة فترتي قيد، قد تم تقليصه ليصبح فترة واحدة، ويصبح من حق النادي قيد صفقاته في يناير المقبل، بعد غلق القضايا المشار إليها سابقا».

وتابع البيان: «النادي ليس مهددا بخصم نقاط، إلا في حالة مرور 3 فترات قيد دون سداد المستحقات الخاصة بالقضايا السابقة، وهذا لن يحدث لأن النادي في سبيله لسداد المبالغ وغلق هذه القضايا، كما أن النادي لم يتلق أي خطاب بهذا الشأن، لأنها من القواعد القانونية العامة لفيفا، كما أنه لا يوجد ما يشاع عن خصم 9 نقاط».

ما موقف الزمالك؟

تم رفع اسم الزمالك من قائمة الأندية الممنوعة من قيد الصفقات من على موقع فيفا بعد دفع المستحقات المتأخرة لـ جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق. 

وكان الزمالك سبق ونجح فى سداد مستحقات كل من البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى الأسبق للفريق والمقدرة بحوالى مليون يورو، بجانب سداد مستحقات المغربى خالد بوطيب لاعب الفريق الأسبق والتى كانت مقدرة بحوالى 983 ألف دولار.

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