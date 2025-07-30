موعد غلق فترة الانتقالات الصيفية في الدوري المصري

يغلق موسم الانتقالات الصيفية الجاري، فى السادس من أغسطس المقبل، بعد منافسة قوية استعداداً للموسم الجديد.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اللوائح الجديدة الخاصة بقوائم قيد اللاعبين للموسم الكروي المقبل، وجاءت هذه التعديلات لتشمل مختلف الفئات العمرية، من الفريق الأول وحتى البراعم، مع التركيز على إتاحة فرص أكبر للمشاركة.



ووفقًا للوائح الجديدة، سيُسمح للأندية بقيد 35 لاعبًا في قائمة الفريق الأول لجميع الأقسام (الدوري الممتاز والأقسام الأدنى)، حيث يهدف هذا القرار إلى منح الأندية مرونة أكبر في اختيار لاعبيها، وتوفير البدائل الكافية لمواجهة تحديات الموسم الطويل.



ولتعزيز دور اللاعبين الشباب وتوفير منصة لتطويرهم، سيتضمن الموسم المقبل دوريًا للفريق الثاني (الرديف)، حيث يُسمح بقيد 25 لاعبًا من مواليد 1 يناير 2005 وما بعدها.

من جانب آخر، انطلقت أولى مراحل اختبارات اللياقة البدنية التي تنظمها لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الخبير التحكيمي أوسكار رويز، استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وشهد ملعب الدفاع الجوي إجراء اختبارات "وارنر تيست" لـ50 حكما ومساعدا، من بينهم حكام دوليون ومرشحون للقائمة الدولية، إلى جانب حكام دوري القسم الأول.

وأجريت الاختبارات تحت إشراف مباشر من أوسكار رويز، وبمشاركة محمد أبو خاطر، معد اللياقة البدنية باللجنة.

وأسفرت نتائج اليوم الأول عن نجاح 16 حكم ساحة في اجتياز الاختبارات بالكامل، بالإضافة إلى نجاح 26 مساعدا من أصل 34 مشاركا، فيما لم يتمكن 8 مساعدين من اجتياز الاختبار، مع منحهم فرصة للإعادة بعد ثلاثة أشهر.

يذكر أن لجنة الحكام قررت تقسيم إجمالي 132 حكما ومساعدا على ثلاث مجموعات، يتم اختبارهم على مدار ثلاثة أيام، ضمن خطة اللجنة لرفع الكفاءة البدنية للحكام وضمان جاهزيتهم الكاملة قبل انطلاق الموسم الجديد.