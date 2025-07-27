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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد جعفر: الزمالك يحتاج جناحًا ومهاجمًا.. وهذا اللاعب «صفقة مشاكسة»

الزمالك
الزمالك

أكد أحمد جعفر، نجم الزمالك السابق، أن هناك حالة من السرية التامة حول صفقات القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال جعفر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الصفقات التى تم عقدها حتى الآن جيدة ولكن سنحكم عليها من خلال المباريات الرسمية وأتمنى أن يتحملوا ضغوط نادي الزمالك عكس الأندية التي لعبوا فيها، وأتمنى التعاقد مع لاعب جناح أيمن ومهاجم".

وأضاف: "عمرو ناصر إضافة قوية لخط الهجوم فهو لاعب مشاكس داخل منطقة الجزاء وصفقة جيدة للغاية في الخط الأمامي مع ناصر منسي وأحمد شريف".

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