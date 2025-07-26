لعبة غرور.. رد ناري من وكيل أوكو على أنباء اتفاقه مع الزمالك| خاص

رد ماريوس هابيامبير، وكيل الفرنسي تيدي أوكو، لاعب فريق لوزيرن السويسري، على أنباء توقيع اتفاق مُلزم مع الزمالك، بالانتقال إلى الفريق خلال الفترة الجارية.

وقال ماريوس في تصريحات خاصة لصدى البلد: "الاتفاقية الثلاثية ليست عقد توظيف. في اتفاق ثلاثي ، كل من اللاعب والنادي ونادي الشراء كلها الموقعون. يتطلب مثل هذا الاتفاقية عدة خطوات رئيسية لتكملها من أجل اعتبار النقل ساري المفعول:



• يجب على اللاعب إنهاء عقد التوظيف مع ناديهم الحالي.

• يجب على اللاعب التوقيع على عقد توظيف جديد مع نادي المستقبل.

• يجب على اللاعب الخضوع لفحص طبي ويمرر.

• يجب على النادي الجديد إكمال العملية من خلال نظام FIFA TMS.

• يجب على النادي الجديد تسجيل اللاعب في الاتحاد الوطني.

وأضاف: "في هذا الوقت ، فإن الخطوة الوحيدة التي تم الانتهاء منها هي الفحص الطبي.

ومع ذلك ، فإن اجتياز طبي ليس عنصرًا ملزمًا في العقد، لقد أوضح تيدي أوو بشكل صريح ، علنًا ، أنه لن يلعب أبدًا مع الزمالك".

وتابع: “إذا اعتقد الزمالك أنهم يتصرفون ضمن حقوقهم القانونية ، فإننا ندعوهم للمضي قدمًا في تقديم العقد المزعوم إلى جمعية كرة القدم المصرية والفاته”.

وواصل: “لكننا مندهشون من اللعبة التي يلعبها مسؤولو الزمالك- لعبة غرور، لا شيء أكثر من ذلك، إنهم يلعبون بأموال شعب الزمالك، إنهم ببساطة لا يمكنهم قبول أن اللاعب لا يريد اللعب من أجلهم”.

واختتم: “وإذا كان كل هذا، في بعض العالم الخيالي، قد تم اعتباره ساري المفعول بطريقة أو بأخرى، فسيتعين على الزمالك دفع رسوم نقل باهظة وراتب فلكي - لأي نوع من الأداء الرياضي ، بالضبط؟ اسمحوا لي أن أوضح أيضًا أن تيدي أوكو لم يوقع مع أي نادي آخر، على عكس الشائعات الأخيرة، لا يزال لاعب لوسيرن، لن نقدم أي تعليق آخر على هذا الأمر”.