تنازل عن مستحقاته| رحيل لاعب جديد عن الزمالك رسميا.. من هو؟

تسعى إدارة الزمالك خلال الفترة الحالية إلى تدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات بالميركاتو الصيفي الجاري، حيث رحل عدد من اللاعبين عن صفوف الفريق وانضم آخرون جدد.

جدير بالذكر أن الميركاتو الصيفي الجاري، قد شهد رحيل العديد من اللاعبين عن ملعب حلمي زامورا، بعد انتهاء مشوارهم مع الزمالك، سواء بالبيع النهائي، أو الإعارة، أو بانتهاء العقد.

صفقات الزمالك الجديدة

تعاقد الزمالك مؤخرا مع عدد من الصفقات الجديدة من ضمنها المهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

هذا بالإضافة إلى عمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو، والفلسطيني آدم كايد لاعب فريق بريدا الهولندي لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر.

قائمة الراحلين عن الزمالك

فيما يلي قائمة الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي الجاري حتى الآن:

1- محمود شيكابالا، اعتزل كرة القدم.

2- محمد عبدالشافي، اعتزل كرة القدم.

3- أحمد سيد زيزو، انتقل إلى النادي الأهلي، بعد انتهاء عقده.

4- التونسي حمزة المثلوثي، انتهاء عقده.

5- محمد حمدي، انتهاء إعارته من نادي إنبي.

6- أحمد رفاعي، انتقل إلى نادي غزل المحلة.

7- سيدي ندياي، انتهاء عقده.

8- جيفرسون كوستا، انتهاء عقده.

9- محمد عاطف، انتقل إلى فريق طلائع الجيش على سبيل الإعارة.

10- مصطفى شلبي، انتقل إلى نادي البنك الأهلي.

11- حسام أشرف، انتقل إلى فريق سموحة على سبيل الإعارة.

12- سيد عبدالله نيمار، انتقل إلى نادي البنك الأهلي.

13- أحمد محمود، انتقل إلى نادي الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة.

رحيل مهاب ياسر عن الزمالك

أعلن نادي الزمالك، رسميا، رحيل مهاب ياسر لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وعدم استمراره ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، في ظل رغبة مسئولي النادي في التدعيم خلال الوقت الحالي.

نشر نادي الزمالك في بيان رسمي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: توجيه الشكر لمهاب ياسر على الفترة التي قضاها مع الفريق خلال الفترة الأخيرة، بعد الاستقرار على رحيله وعدم استمراره مع الفريق.

وأتم مهاب ياسر إجراءات انتقاله لصفوف نادي حرس الحدود خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد حسم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة خلال الساعات الأخيرة.

وتنازل مهاب ياسر عن مستحقاته المتأخرة لدي نادي الزمالك بصورة رسمية، وانتقل اللاعب إلى حرس الحدود في صفقة مجانية، مع وضع بند حصول النادي على 20% من قيمة بيعه مستقبلا.