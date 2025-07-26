من هو مسؤول ملف الأجانب في الزمالك؟

صرح عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك بأن شريف صفوت مسؤول شؤون الاجانب بالفريق الأول يؤدي مهام عمله بشكل طبيعي.

وأوضح مدير الكرة في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك أنه تم استدعاء شريف صفوت من النادي لمهمة مؤقتة مع جهاز الكرة بجانب مهام عمله الأساسي الخاص بشؤون الأجانب سواء لاعبين أو جهاز فني، وهو عمل يحتاج تركيز شديد منه.

واختتم عبد الناصر محمد تصريحاته قائلا:" ممتنون جداً لما قدمه شريف صفوت من جهد مزدوج يستحق عليه الثناء.

تدريبات خاصة للاعبي الزمالك فى صالة الجيم

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة صباح اليوم السبت، في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة خلال معسكر العاصمة الإدارية المقام حالياً استعداداً للموسم الجديد.

جاء ذلك بناء على قرار البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، عقب خوض ودية وادي دجلة التي أقيمت أمس الجمعة على ملعب نادي النادي.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض التدريبات في صالة الجيمانيزيوم لتجهيزهم بدنياً بالشكل الأنسب للمرحلة المقبلة.

وكان الفريق خاض ثلاث وديات في معسكره الحالي، فاز على رع ودياً بهدف دون رد ، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، ويخسر المباراة الأخيرة أمام وادي دجلة التي أقيمت بالأمس بهدف دون مقابل.