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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

نجم الفريق حسم الأمر.. هل ينتقل مصطفى محمد إلى الزمالك؟

مصطفى محمد
مصطفى محمد
أحمد أيمن

ارتبط اسم اللاعب مصطفى محمد، مهاجم فريق نانت الفرنسي ومنتخب مصر بالانتقال إلى فريقه السابق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.. فما القصة؟

جدير بالذكر أن النادي الأهلي قد تراجع عن ضم مصطفى محمد بسبب المطالب المالية العالية للنادي الفرنسي لبيع اللاعب بجانب رغبة الأخير في مواصلة تجربته الأوربية.

صفقات الزمالك الجديدة 

تعاقد الزمالك مؤخرا مع عدد من الصفقات الجديدة من ضمنها المهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

هذا بالإضافة إلى عمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو، والفلسطيني آدم كايد لاعب فريق بريدا الهولندي لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر.

وكشف محمد عبد المنصف اللاعب السابق للزمالك آخر تطورات مفاوضات الفارس الأبيض لضم أحمد عبد القادر لاعب الأهلي.

وأوضح عبد المنصف في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر" أن الزمالك حسم المفاوضات مع عبد القادر.وأضاف حارس المرمى السابق أن الزمالك لن يقدم عرضا رسميا للأهلي خوفا من رد فعل المارد الأحمر.

يُذكر أن الجناح صاحب الـ 26 قضى الموسم الماضي 2024/25 معارا إلى فريق قطر القطري.

هل يتعاقد الزمالك مع مصطفى محمد؟

كشف محمد عبدالمنصف، حارس مرمى نادي الزمالك السابق، مفاجأة بشأن مفاوضات النادي الأبيض مع مصطفى محمد، مهاجم فريق نانت الفرنسي، للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال محمد عبدالمنصف، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «مصطفى محمد، خارج حسابات نادي الزمالك»، مؤكدًا: «نادي الزمالك لا يفكر في التعاقد مع مصطفى محمد، نظرًا لراتب اللاعب الكبير فضلًا عن أن نادي نانت، سيطلب مقابل مادي كبير للتفريط في خدمات اللاعب».

وأضاف: «الزمالك يتحرك للتعاقد مع ثنائي أفريقي، ولكن النادي يواجه أزمة في إتمام التعاقد معهم، نظرًا لارتباط النادي بعدد معين من اللاعبين الأفارقة».

أرقام مصطفى محمد مع نانت

شارك مصطفى محمد في 90 مباراة مع نانت الفرنسي ببطولة الدوري سجل 20 هدفا وصنع 6 آخرين، بالإضافة للمشاركة في 8 مباريات بكأس فرنسا تمكن خلالها من تسجيل هدفين فقط.

كما شارك مهاجم منتخب مصر في 8 مباريات في الدوري الأوروبي مع نانت سجلها خلالها هدفين وصنع هدفين آخرين.

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