فيريرا يختتم معسكر الزمالك بمحاضرة فنية للاعبين

ألقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين ظهر اليوم السبت، بفندق الإقامة في ختام معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية.



وتحدث المدير الفني عن بعض الجوانب الفنية والخططية، وبعض الأمور المتعلقة بالمباريات الودية التي خاضها الفريق في المعسكر.



وعقب انتهاء المحاضرة غادر اللاعبون والجهاز الفني فندق الإقامة بالعاصمة الإدارية.



وكان الفريق خاض ثلاث وديات في معسكره المغلق، فاز على رع ودياً بهدف دون رد، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، وخسر المباراة الأخيرة أمام وادي دجلة بالأمس.