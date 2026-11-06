بالسجاد الجديد.. أوقاف إسنا تنتهي من فرش مسجد الرحمة بزرنيخ بالاقصر

انتهت إدارة أوقاف إسنا بمحافظة الأقصر من أعمال فرش مسجد الرحمة بقرية زرنيخ بالسجاد الجديد الوارد من وزارة الأوقاف، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير المساجد وتهيئتها لاستقبال المصلين وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الشعائر الدينية.

وجاء تنفيذ أعمال الفرش بقيادة فضيلة الشيخ حسن الأمير أحمد، مدير إدارة أوقاف إسنا، يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور السيد حسين عبد الباري، رئيس القطاع الديني، والشيخ علي صديق أمير عمر، مدير مديرية أوقاف الأقصر، والدكتور محمود عبد الدايم علي، وكيل المديرية، وبإشراف الشيخ سيد محمود جاد الرب، مدير الدعوة.

وأكدت إدارة أوقاف إسنا أن فرش المسجد يأتي ضمن خطة العناية ببيوت الله والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمصلين، بما يضمن توفير بيئة إيمانية لائقة تساعد على أداء الصلوات والشعائر في أجواء من الراحة والسكينة.

وأعربت الإدارة عن تقديرها لجميع الجهات والأشخاص الذين ساهموا في إنجاز أعمال الفرش، مشددة على استمرار الجهود المبذولة للاهتمام بالمساجد وتعميرها والعناية بها مبنى ومعنى.