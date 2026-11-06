3 ندوات توعوية بالأقصر لمناقشة قضايا الأسرة والصحة النفسية والتربية السليمة

نفذت وحدة السكان بمحافظة الأقصر 3 ندوات توعوية بمركزي البياضية والزينية، استهدفت رفع الوعي الأسري والصحي والنفسي، ومناقشة عدد من القضايا المجتمعية التي تمس المرأة والأسرة والنشء، وذلك من خلال الاستعانة بمتخصصين في المجالات الدينية والطبية والنفسية، في إطار جهود دعم استقرار الأسرة وبناء مجتمع أكثر وعيا.

جاءت الفعاليات برعاية الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وبإشراف الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، ومتابعة الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر.

وشهد مركز البياضية تنظيم ندوة توعوية بقاعة «ونسة»، ضمن مبادرتي «المؤنسات الغاليات» و«صحتك تهمنا»، حيث ناقشت الندوة مجموعة من المحاور المتعلقة بالتربية الإيجابية للأبناء، وأهمية غرس القيم الدينية والأخلاقية، وتعزيز ثقافة الحوار والرفق والقدوة الحسنة داخل الأسرة، وذلك خلال محاضرة لفضيلة الشيخ مصطفى كامل، الواعظ بمنطقة الأقصر الأزهرية.

كما تناول الدكتور أحمد إبراهيم، طبيب الأطفال، أهمية التغذية السليمة خلال السنوات الخمس الأولى من عمر الطفل، ودور الرضاعة الطبيعية والتغذية المتوازنة في الوقاية من سوء التغذية، فيما استعرض الدكتور محمد المدثر، الأخصائي النفسي، أهمية الاحتواء الأسري والدعم النفسي في بناء شخصية الأبناء وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وسبل التعامل مع القلق والضغوط النفسية والتنمر.

وتطرقت الدكتورة إيناس أبو القاسم، بمديرية الصحة، إلى أهمية تنظيم الأسرة وانعكاسه على صحة الأم والطفل واستقرار الأسرة، مع توضيح وسائل تنظيم الأسرة المختلفة وضرورة الاستعانة بالمشورة الطبية لاختيار الوسيلة المناسبة، فيما استعرضت رشا شعبان، رئيس وحدة السكان بمحافظة الأقصر، جهود الوحدة في معالجة القضايا السكانية ونشر الوعي المجتمعي، وتناولت هناء سيد أحمد، مسؤول الإعلام، مرض حمى الضنك وطرق الوقاية منه وأهمية الحفاظ على بيئة صحية آمنة.

وحضر الفعاليات تهاني عبد الصبور إبراهيم، مقرر وحدة السكان بمركز ومدينة البياضية، وسهير محمد، منسق المشاركة المجتمعية بمستشفى إيزيس، واعزة عبد الحق، ممثل جمعية الصفا الخيرية بالبغدادي.

وفي مركز الزينية، نظمت وحدة السكان ندوتين تثقيفيتين بمركز شباب الزينية بحري، ضمن مبادرة «تحدث معه»، ركزتا على تعزيز الوعي النفسي والاجتماعي لدى النشء الذكور، وفتح مساحات للحوار حول القضايا التي تواجههم، بما يساعد على بناء شخصية متوازنة قادرة على التعامل الإيجابي مع التحديات وتحمل المسؤولية.

وتناولت الندوة الأولى موضوع «التعافي من الصدمات» النفسية والعاطفية، بمشاركة الدكتورة أماني مدني، مقرر مناوب المجلس القومي للمرأة، والدكتورة مروة حماد، استشاري الإرشاد الأسري، وفضيلة الشيخ حمدي زكي، الواعظ بمنطقة وعظ الأقصر الأزهرية، والدكتورة رضا عطا الله، منسق المجتمع المدني بوحدة السكان.

وناقش المشاركون مفهوم الصدمات النفسية وأنواعها، وتأثير التجارب القاسية مثل الفقد والطلاق والهجر والترمل واليتم والخيانة والخسائر المادية والمعنوية على الحالة النفسية والاجتماعية، إلى جانب استعراض آليات التعافي والتعامل مع هذه التجارب، وأهمية المساندة الأسرية والمجتمعية في تجاوز آثارها.

كما تناولت المناقشات الجوانب الدينية والنفسية المرتبطة بالتعافي، وسبل تحقيق التوازن النفسي قبل التعرض للصدمات وأثناءها وبعدها، فضلا عن دور المجلس القومي للمرأة في تقديم أوجه الدعم النفسي والاجتماعي والمادي للمرأة المطلقة والأرملة والمهجورة.

واستهدفت الندوة الثانية النشء الذكور، من خلال مناقشة القضايا المرتبطة بتكوين الشخصية والسلوكيات، وتعزيز الوعي بأهمية الحوار والتنشئة السليمة، بما يسهم في إعداد جيل أكثر إدراكا لحقوقه وواجباته وقادرا على تحمل مسؤولياته.

وتأتي هذه الندوات ضمن خطة وحدة السكان بالأقصر لتوسيع نطاق التوعية المجتمعية والوصول إلى مختلف الفئات، بالتعاون مع المؤسسات الدينية والصحية والنفسية والمجتمعية، والعمل على تعزيز الوعي بالقضايا السكانية والأسرية باعتبار الأسرة المستقرة والواعية أحد أهم مقومات التنمية المستدامة.