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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدردير: الزمالك يملك عقودا مع تيدي أوكو الفرنسي من أصل إيفواري

تيدي اوكاي
تيدي اوكاي
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير مفاجأة بشأن تيدي اوكو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير:"مفاجأة الزمالك يملك عقود مع تيدي اوكو الفرنسي من أصل ايفواري".

وكان قد كشف الإعلامي سيف زاهر،  عن تطلعات نادي الزمالك لضم لاعب جزائري خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب سيف زاهر نقلا عن تقارير: "عقب فشل صفقة تيدي أوكو الزمالك يتحرك لضم الجزائري ادم وناس جناح نابولي السابق".

علق الفرنسي الإيفوارى تيدي أوكو لاعب نادي لوزيرن السويسري على فشل إنتقاله لنادي الزمالك فى الميركاتو الصيفي الجاري.

ونشر تيدي أوكو عبر حسابه الرسمي “إنستجرام” ، “سوف أتحدث قريباً إن شاء الله”.

السبب الحقيقي وراء فشل انتقال تيدي أوكو للزمالك

كشفت الإعلامية سهام صالح، عن فشل صفقة الفرنسي تيدي اوكوي والذي كان من المقرر انضمامه للزمالك خلال الساعات المقبلة.

وقالت سهام صالح في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: فشلت صفقة الفرنسي تيدي أوكوي اللاعب الذي كان مرشحًا للانتقال للزمالك في الانتقالات الصيفية الجارية.

واضافت: جاء فشل الصفقة لأمور متعلقة باللاعب الذي طلب بشكل مفاجئ زيادة مقدم التعاقد من 350 ألف دولار لـ مليون دولار.

وتابعت: أيضا طلب نادي لوزيرن مقابل أعلى من 800 ألف دولار المبلغ الذي كان متفق عليه بين الناديين.

تيدي اوكو الزمالك الادردير

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