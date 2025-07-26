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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حازم أسامة لاعب الزمالك يقترب من فاركو

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

اقترب حازم أسامة جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الانتقال لنادي فاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على سبيل الإعارة لمدة موسم، بداية من الموسم المقبل.


وتوصل مسؤولو نادي الزمالك لاتفاق مبدئي مع إدارة نادي فاركو بشأن انتقال حازم أسامة لنادي الأخير خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وكان حازم إمام تلقى عروضاً في الفترة الأخيرة من بعض أندية الدوري، قبل أن يحسم موقفه ويفضل الانتقال لنادي فاركو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ملفات شائكة على طاولة الزمالك قبل انطلاق الموسم.. اعرف التفاصيل
 

تكثف إدارة نادي الزمالك، بالتنسيق مع المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، جهودها لحسم عدة ملفات استراتيجية خلال الفترة الحالية، لضمان جاهزية الفريق بأفضل شكل ممكن قبل انطلاق موسم 2025/2026.

ويأتي في مقدمة الأولويات تجديد عقد المدافع حسام عبد المجيد إلى جانب عدد من الركائز الأساسية في الفريق، في إطار خطة الحفاظ على الهيكل الرئيسي وتوفير الاستقرار الفني.

كما يواصل الزمالك البحث عن ظهير أيسر جديد لتدعيم الجبهة اليسرى، خاصة في ظل المتغيرات التي طرأت على قائمة اللاعبين بعد سلسلة من الانتقالات والتعاقدات الجديدة.

ويهدف مسؤولو القلعة البيضاء إلى الاستقرار على القائمة النهائية للفريق قبل انطلاق الموسم، مع استمرار التحركات لإنهاء التعاقد مع لاعبين جدد في بعض المراكز الحيوية.

ويخوض الزمالك الموسم الجديد وسط طموحات متزايدة من الإدارة والجماهير، في ظل وعود بعودة الفريق إلى سكة البطولات، وسط ترقّب لإعلان صفقات مرتقبة قد تحمل مفاجآت كبرى لجمهور ميت عقبة.


 

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