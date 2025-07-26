قرار عاجل من فيريرا بشأن لاعبي الزمالك.. تفاصيل

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، إقامة التدريبات على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي بداية من يوم الاثنين المقبل.

وكان الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غداً الأحد بعد ختام معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الاثنين المقبل، في إطار إعداد الفريق للموسم الجديد.

وكان الفريق خاض ثلاث وديات في معسكره المغلق، فاز على رع ودياً بهدف دون رد ، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، وخسر المباراة الأخيرة أمام وادي دجلة بالأمس.