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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وكيل تيدي أوكو يُفجر مفاجآت جديدة بعد فشل انتقاله لـ الزمالك| خاص

تيدي أوكو
تيدي أوكو
مجدي سلامة

كشف ماريوس هابيامبير، وكيل الفرنسي تيدي أوكو، لاعب فريق لوزيرن السويسري، كواليس جديدة بعد فشل انتقال لاعبه إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال ماريوس في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: “الزمالك اتفق مع تيدي أوكو على عقد لمدة ثلاث سنوات، وكان سيتقاضى 8 أضعاف ما يتقاضاه حاليًا مع لوزيرن السويسري، وكان سيصبح ضمن أكبر ثلاث لاعبين حصولًا على رواتب في الزمالك”.

وعن سر تراجع تيدي أوكو عن الانتقال للزمالك، أضاف: "المال لم يكن المشكلة، أؤكد لك ذلك".

وعن إمكانية كثرة قضايا اللاعبين مع نادي الزمالك في الفيفا سر عدم اتمام الاتفاق؟ أجاب ربما".

وعن رد الفعل في حال قرر نادي الزمالك شكوى اللاعب للفيفا، واصل: “شكوى حول ماذا، ما فعله تيدي بالضبط، كان لا يزال يتعاقد مع لويزرن، ولا يحق له التوقيع لأي فريق آخر”.

وأكمل: “الأمر بسيط تيدي أوكو يرتبط بعقد مع لوزيرن، دعنا نفترض أن الفيفا قال أن اللاعب من حق نادي الزمالك ثم ماذا؟ يأتي للعب في الزمالك؟ اللاعب لا يريد اللعب مع هذا الفريق، أنت كمشجع لكرة القدم، هل تعتقد أنه سيكون جيدًا على أرض الملعب؟ الإجابة لا لأنه لا يريد، وسيتحول إلى موظف يتقاضى راتب ضخم فقط”.

وعن ماذا يتبقى لتيدي أوكو من أجل الانتقال لفريق الرياض السعودي، أوضح: “ غير صحيح ما يتردد، اللاعب مرتبط بعقد مع لوزيرن، لم يتحدث أي شخص معنا من نادي الرياض، ثم ضاحكًا أنا أتمنى انتقاله بكل تأكيد للدوري السعودي ولكن لا يوجد شئ حتى اللحظة”.

واختتم: “اللاعب لديه عروض جيدة وناجحة من بعض أندية الدوري التركي، لم يمكننا الافصاح عن شئ، فهو مازال مرتبط بنادي لوزيرن لموسم آخر”.

لوزيرن الزمالك تيدي أوكو ماريوس هابيامبير

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