لا نملك إلا الدعم والصبر.. كامل أبوذكري يعلق على هزيمة الزمالك أمام وادي دجلة

علق المنتج كامل أبو ذكري، على هزيمة الزمالك أمام وادي دجلة، موجهًا رسالة إلى جمهور القلعة البيضاء للتحلي بالصبر.

وكتب أبو ذكري عبر حسابه الشخصي بموقع إكس: "خسارة ودية أثارت القلق وبعض الغضب والتشكيك في مشروع جون ادوارد ، ماذا لو حصل هزيمة في بدايات المباريات الرسمية؟ ، أنا عارف ان من حقنا كجمهور نبقى عايز نتائج فورية لاننا شايلين بقالنا كتير بس الحقيقة احنا حالياً لا نملك إلا الدعم و الصبر لعل وعسى يكون الرجل ماشي صح".

مران بدني للاعبي الزمالك بعد ودية وادي دجلة

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة صباح اليوم السبت داخل صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة، وذلك ضمن برنامج إعداد الفريق خلال معسكره الحالي المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة استعداداً للموسم الجديد.

وجاء القرار من المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، الذي فضّل الاكتفاء بتدريبات الاستشفاء وتقوية العضلات، عقب مواجهة الفريق الودية أمام وادي دجلة أمس الجمعة، والتي انتهت بخسارة الزمالك بهدف دون رد.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث خاض كل منهما فقرات بدنية داخل الجيم، ضمن خطة تجهيز اللاعبين بدنياً بشكل متكامل قبل انطلاق الموسم.

يُذكر أن الزمالك خاض ثلاث مباريات ودية في معسكره الحالي، حيث فاز على فريق رع بهدف دون رد، ثم على الشمس بنتيجة (5-4)، قبل أن يتلقى الهزيمة في المباراة الأخيرة أمام وادي دجلة.