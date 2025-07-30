«مكنش بيحب المنتخب».. عمرو الجنايني يكشف أسرارًا حول شيكابالا بعد اعتزاله

تحدّث عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط السابق بنادي الزمالك، عن مفاجأته بقرار اعتزال محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأول لكرة القدم.

وقال “الجنايني” في تصريحات تلفزيونية: "شيكابالا شخص طيب، لكنه اتخذ قرارات غير معتادة أحيانًا، مثل عدم رغبته في الانضمام إلى المنتخب الوطني".

وحول ما تردّد عن تفاوضه مع أحمد عبد القادر لاعب الأهلي، نفى الجنايني ذلك تمامًا، مؤكدًا: "لم أتحدث أو أتفاوض مع أحمد عبد القادر، وكل ما يُقال حول هذا الأمر غير صحيح."

كما كشف "الجنايني" عن موقف عبد الله السعيد، صانع ألعاب الزمالك، مؤكدًا: “اتّفقت مع عبد الله السعيد على كافة تفاصيل تجديد عقده قبل انتهاء عمل لجنة التخطيط”.