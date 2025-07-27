تعرف على مواعيد مباريات سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

تلقى نادي سيراميكا كليوباترا، إخطارًا من رابطة الأندية المحترفة، بمواعيد مباريات الفريق في الدوري الممتاز للموسم الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٦.

وجاءت مواعيد مباريات فريق سيراميكا كليوباترا، على النحو التالي:

الجولة الأولى:

سيراميكا كليوباترا والزمالك. ٨ أغسطس .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٨ مساءً

الجولة الثانية:

زد إف سي وسيراميكا كليوباترا .. ١٤ أغسطس .. ستاد القاهرة .. ٥ مساءً

الجولة الثالثة:

سيراميكا كليوباترا وإنبي .. ٢٠ أغسطس .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٥ مساءً

الجولة الخامسة:

المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا .. ٢٩ أغسطس .. ستاد المقاولون العرب .. ٥ مساءً

الجولة السادسة:

سيراميكا كليوباترا وسموحة .. ١٣ سبتمبر .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٨ مساءً

الجولة السابعة:

الأهلي وسيراميكا كليوباترا .. ١٩ سبتمبر .. ستاد القاهرة .. ٨ مساءً

الجولة الثامنة:

سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت .. ٢٤ سبتمبر .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٨ مساءً

الجولة التاسعة:

الجونة وسيراميكا كليوباترا .. ٢٩ سبتمبر .. ستاد خالد بشارة .. ٥ مساءً

الجولة العاشرة:

حرس الحدود وسيراميكا كليوباترا .. ٤ أكتوبر .. ستاد حرس الحدود .. ٨ مساءً

الجولة الحادية عشر:

سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش .. ١٩ أكتوبر .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٨ مساءً

الجولة الثانية عشر:

كهرباء الإسماعيلية وسيراميكا كليوباترا .. ٢٦ أكتوبر .. ستاد الإسماعيلية .. ٥ مساءً

الجولة الثالثة عشر:

سيراميكا كليوباترا وبتروجت .. ٢ نوفمبر .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٥ مساءً

الجولة الرابعة عشر:

فاركو وسيراميكا كليوباترا .. ٢٢ نوفمبر.. ستاد حرس الحدود .. ٥ مساءً

الجولة الخامسة عشر:

سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري ٢١ يناير .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٨ مساءً

الجولة السادسة عشر:

المصري وسيراميكا كليوباترا .. ٢٨ يناير.. ستاد السويس الجديد .. ٨ مساءً

الجولة السابعة عشر:

سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة .. ٥ فبراير .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٨ مساءً

الجولة الثامنة عشر:

بيراميدز وسيراميكا كليوباترا .. ٢٠ فبراير .. ستاد الدفاع الجوي .. ٩:٣٠ مساءً

الجولة التاسعة عشر:

سيراميكا كليوباترا والإسماعيلية .. ٢٤ فبراير .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٩:٣٠ مساءً

الجولة العشرون:

وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا .. ٢ مارس .. ستاد السلام .. ٩:٣٠ مساءً

الجولة الحادية والعشرون:

سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي .. ٦ مارس .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٩:٣٠ مساءً