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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على مواعيد مباريات سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

سير
سير
حسن العمدة

تلقى نادي سيراميكا كليوباترا، إخطارًا من رابطة الأندية المحترفة، بمواعيد مباريات الفريق في الدوري الممتاز للموسم الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٦.

وجاءت مواعيد مباريات فريق سيراميكا كليوباترا، على النحو التالي:

الجولة الأولى: 

سيراميكا كليوباترا والزمالك. ٨ أغسطس .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٨ مساءً

الجولة الثانية: 

زد إف سي وسيراميكا كليوباترا .. ١٤ أغسطس .. ستاد القاهرة .. ٥ مساءً

الجولة الثالثة: 

سيراميكا كليوباترا وإنبي .. ٢٠ أغسطس .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٥ مساءً

الجولة الخامسة:

المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا .. ٢٩ أغسطس .. ستاد المقاولون العرب .. ٥ مساءً

الجولة السادسة: 

سيراميكا كليوباترا وسموحة .. ١٣ سبتمبر .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٨ مساءً

الجولة السابعة: 

الأهلي وسيراميكا كليوباترا .. ١٩ سبتمبر .. ستاد القاهرة .. ٨ مساءً

الجولة الثامنة: 

سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت .. ٢٤ سبتمبر .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٨ مساءً

الجولة التاسعة: 

الجونة وسيراميكا كليوباترا .. ٢٩ سبتمبر .. ستاد خالد بشارة .. ٥ مساءً

الجولة العاشرة: 

حرس الحدود وسيراميكا كليوباترا .. ٤ أكتوبر .. ستاد حرس الحدود .. ٨ مساءً

الجولة الحادية عشر: 

سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش .. ١٩ أكتوبر .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٨ مساءً 

الجولة الثانية عشر: 

كهرباء الإسماعيلية وسيراميكا كليوباترا .. ٢٦ أكتوبر .. ستاد الإسماعيلية .. ٥ مساءً

الجولة الثالثة عشر: 

سيراميكا كليوباترا وبتروجت .. ٢ نوفمبر .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٥ مساءً

الجولة الرابعة عشر: 

فاركو وسيراميكا كليوباترا .. ٢٢ نوفمبر.. ستاد حرس الحدود .. ٥ مساءً

الجولة الخامسة عشر: 

سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري ٢١ يناير .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٨ مساءً

الجولة السادسة عشر: 

المصري وسيراميكا كليوباترا .. ٢٨ يناير.. ستاد السويس الجديد .. ٨ مساءً

الجولة السابعة عشر:  

سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة .. ٥ فبراير .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٨ مساءً

الجولة الثامنة عشر: 

بيراميدز وسيراميكا كليوباترا .. ٢٠ فبراير .. ستاد الدفاع الجوي .. ٩:٣٠ مساءً

الجولة التاسعة عشر: 

سيراميكا كليوباترا والإسماعيلية .. ٢٤ فبراير .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٩:٣٠ مساءً

الجولة العشرون: 

وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا .. ٢ مارس .. ستاد السلام .. ٩:٣٠ مساءً

الجولة الحادية والعشرون: 

سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي .. ٦ مارس .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٩:٣٠ مساءً

نادي سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا رابطة الأندية رابطة الأندية المحترفة الدوري الممتاز

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