تعرف على مواعيد مباريات سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

تلقى نادي سيراميكا كليوباترا، إخطارًا من رابطة الأندية المحترفة، بمواعيد مباريات الفريق في الدوري الممتاز للموسم الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٦.
وجاءت مواعيد مباريات فريق سيراميكا كليوباترا، على النحو التالي:
الجولة الأولى:
سيراميكا كليوباترا والزمالك. ٨ أغسطس .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٨ مساءً
الجولة الثانية:
زد إف سي وسيراميكا كليوباترا .. ١٤ أغسطس .. ستاد القاهرة .. ٥ مساءً
الجولة الثالثة:
سيراميكا كليوباترا وإنبي .. ٢٠ أغسطس .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٥ مساءً
الجولة الخامسة:
المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا .. ٢٩ أغسطس .. ستاد المقاولون العرب .. ٥ مساءً
الجولة السادسة:
سيراميكا كليوباترا وسموحة .. ١٣ سبتمبر .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٨ مساءً
الجولة السابعة:
الأهلي وسيراميكا كليوباترا .. ١٩ سبتمبر .. ستاد القاهرة .. ٨ مساءً
الجولة الثامنة:
سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت .. ٢٤ سبتمبر .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٨ مساءً
الجولة التاسعة:
الجونة وسيراميكا كليوباترا .. ٢٩ سبتمبر .. ستاد خالد بشارة .. ٥ مساءً
الجولة العاشرة:
حرس الحدود وسيراميكا كليوباترا .. ٤ أكتوبر .. ستاد حرس الحدود .. ٨ مساءً
الجولة الحادية عشر:
سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش .. ١٩ أكتوبر .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٨ مساءً
الجولة الثانية عشر:
كهرباء الإسماعيلية وسيراميكا كليوباترا .. ٢٦ أكتوبر .. ستاد الإسماعيلية .. ٥ مساءً
الجولة الثالثة عشر:
سيراميكا كليوباترا وبتروجت .. ٢ نوفمبر .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٥ مساءً
الجولة الرابعة عشر:
فاركو وسيراميكا كليوباترا .. ٢٢ نوفمبر.. ستاد حرس الحدود .. ٥ مساءً
الجولة الخامسة عشر:
سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري ٢١ يناير .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٨ مساءً
الجولة السادسة عشر:
المصري وسيراميكا كليوباترا .. ٢٨ يناير.. ستاد السويس الجديد .. ٨ مساءً
الجولة السابعة عشر:
سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة .. ٥ فبراير .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٨ مساءً
الجولة الثامنة عشر:
بيراميدز وسيراميكا كليوباترا .. ٢٠ فبراير .. ستاد الدفاع الجوي .. ٩:٣٠ مساءً
الجولة التاسعة عشر:
سيراميكا كليوباترا والإسماعيلية .. ٢٤ فبراير .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٩:٣٠ مساءً
الجولة العشرون:
وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا .. ٢ مارس .. ستاد السلام .. ٩:٣٠ مساءً
الجولة الحادية والعشرون:
سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي .. ٦ مارس .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٩:٣٠ مساءً