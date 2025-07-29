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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد انطلاق بطولة الدوري المصري لموسم 2025-2026

الدوري
الدوري
ياسمين تيسير

أعلنت رابطة الأندية المحترفة موعد انطلاق مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2025-2026.

موعد انطلاق بطولة الدوري المصري

تقرر انطلاق الدوري المصري يوم 8 أغسطس المقبل؛ بعد الاتفاق مع اتحاد الكرة وحسام حسن المدير الفني للمنتخب، عقب اجتماعه الأخير مع الجبلاية.

وجاء تقديم موعد انطلاق الدوري ليبدأ في 8 أغسطس بدلا من 15 من نفس الشهر؛ حتى يخوض اللاعبون 3 أو 4 جولات مع أنديتهم قبل معسكر المنتخب الوطني الأول في شهر سبتمبر المقبل، لاستئناف مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويشهد الموسم الجديد مشاركة 21 فريقًا؛ بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

وسيُقام الدوري بنظام المرحلتين، حيث تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين.

الدوري المصري الاهلي اتحاد الكرة

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