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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ماريو مارتن إلى خيتافي.. ريال مدريد يواصل سياسة الإعارات استعدادًا للموسم الجديد

ماريو مارتن
ماريو مارتن
إسلام مقلد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، رسميًا، إعارة لاعبه الشاب ماريو مارتن إلى صفوف خيتافي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك ضمن خطة النادي لتطوير لاعبيه الصاعدين عبر منحهم فرصة المشاركة بانتظام مع فرق الدوري الإسباني.

وأوضح بيان نشره النادي الملكي على موقعه الرسمي، أن الاتفاق مع خيتافي يقضي بإعارة مارتن حتى 30 يونيو 2026، بما يمنحه موسمين كاملين لاكتساب الخبرات على مستوى "الليجا"، تمهيدًا لاحتمالية عودته إلى الفريق الأول لاحقًا.

ويُعد ماريو مارتن أحد أبرز لاعبي فريق كاستيا (رديف ريال مدريد)، الذين شاركوا بانتظام تحت قيادة راؤول غونزاليس، مدرب الفريق الرديف، ولفت الأنظار بفضل مستواه الفني الجيد في خط الوسط.

وتأتي إعارة مارتن في سياق تحركات متسارعة يشهدها "الميرينغي" هذا الصيف، حيث غادر عدد من اللاعبين الشباب الذين كانوا ضمن مشروع الكاستيا للموسم الماضي، سواء عبر الإعارة أو الانتقال النهائي.

وشملت قائمة الراحلين إلى جانب ماريو مارتن كلًا من: ألفارو رودريجيز، رافائيل أوبرادور، فيكتور مونيوز، يوسف لخديم، ماريو دي لويس، أندريس كامبوس، وديفيد رويز، في إطار إعادة هيكلة صفوف الفريق الشاب وبحثًا عن فرص تنافسية أكبر لهؤلاء اللاعبين في أندية أخرى.

وتؤكد هذه الخطوة على توجه ريال مدريد لتأهيل لاعبيه الشباب من خلال منحهم الاحتكاك القوي بالدوري الإسباني الممتاز، بدلًا من الاكتفاء بالمشاركة في دوري الدرجة الثالثة، مع بقاء خيار استدعائهم للفريق الأول في حال تطور مستواهم بالشكل المطلوب.

نادي ريال مدريد الإسباني نادي ريال مدريد ريال مدريد ماريو مارتن خيتافي

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