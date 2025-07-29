نجم ليفربول يصل ألمانيا لإجراء الكشف الطبي في بايرن ميونخ ..تفاصيل

وصل صباح اليوم، النجم الكولومبي لويس دياز، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، إلى ألمانيا لإجراء الفحوصات الطبية تمهيدًا للانتقال إلى نادي ميونخ.

وقال فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو عبر حسابه على إكس: "إن النجم الكولومبي وصل إلى ميونخ استعدادًا لإجراء الفحوصات الطبية والانضمام إلى النادي الألماني بشكل رسمي".

وأكد أن البايرن سوف يعلن عن انضمام لويس دياز بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد تقرير صحفي، توصل نادي بايرن ميونخ إلى اتفاق مع ليفربول لضم نجمه لويس دياز.

وبحسب شبكة فوت ميركاتو، فإنه تم الاتفاق بين جميع الأطراف على انضمام لويس دياز إلى بايرن ميونخ مقابل 75 مليون يورو لضم مهاجم ليفربول.

وأضافت أن الريدز منح لويس دياز الإذن بالسفر وإتمام انتقاله إلى بطل الدوري الألماني خلال 24 ساعة.